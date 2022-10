Ukraine-Krieg, Energiekrise und Klimaschutz – und die gesprengte Pipeline in der Ostsee. Die Grünen wollten auf ihrem Parteitag vom 14. bis 16. Oktober in Bonn Antworten finden. Die Partei der Wehrdienstverweigerer forderte gar schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine.

Äußerst verstörend wirkte dabei der Rede-Beitrag der Europaabgeordneten Viola von Cramon-Taubadel. Möglicherweise mit strafrechtlichen Folgen. Die erklärte wörtlich (im Video oben ab 1:16 min.):

„Meine persönliche Zeitenwende, muss ich gestehen, hatte ich eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington und als Robert dann der Nord Stream 2-Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs ein High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen, dass polnische Kolleginnen und Kollegen, inklusive der PiS, uns feiern, uns Grüne in Deutschland feiern, uns sagen: ‚Vielen Dank, ihr habt es endlich verstanden. Ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde‘, auch dafür ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und Annalena.“

Als Teil der Fraktion Die Grünen/EFA ist Viola von Cramon-Taubadel Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sowie stellvertretendes Mitglied im Haushaltskontrollausschuss und im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. In dieser Funktion ist sie die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den Staaten des Westbalkans. Im Jahr 2020 wurde Viola von Cramon-Taubadel Mitglied des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation. Zusätzlich zu ihren Aufgaben in den Ausschüssen gehört Viola von Cramon-Taubadel der Delegation des Parlaments im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine an. Sie ist also offensichtlich Insiderin mit Geheimdienstinformationen.

Der verräterische Schlüsselsatz: „Dann hat Robert der Nord Stream 2-Pipeline endlich den Garaus gemacht …“ – und dann noch im Ausschuss für Desinformation.

Hat sich die Dame nur verquatscht, unterzuckert, zuviel Party ohne Maske – oder tat Dummenmund schlicht Wahrheit kund?

Dies will nun, so Informationen aus der Bonner Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt Dirk Schmitz M.A. wissen, der im Auftrag eines Mandanten Strafanzeige gegen Viola von Cramon-Taubadel wegen Billigung von Straftaten, „hier strafbar gemäß §§ 140 Satz 1 Ziffer 2 iVm § 138 Abs. 1 Ziffer 8 StGB iVm § 308 Abs. 1 StGB“ erstattete. Schmitz meint, dass sich die Abgeordnete mit der Rede auf dem Parteitag „der Billigung einer Katalogstraftat der §§ 140 Satz 1 Ziffer 2 iVm § 138 Abs. 1 Ziffer 8 StGB iVm § 308 Abs. 1 StGB durch die Billigung der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“ schuldig gemacht habe.

Zugleich regt der Anwalt in diesem Zusammenhang strafrechtliche Ermittlungen gegen Robert Habeck und dessen Vernehmung wegen des Verdachts der Anstiftung oder Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion an. Denn, so Schmitz, habe hier eine offensichtliche Insiderin, besagte Viola von Cramon­-Taubadel, behauptet, Habeck habe der Nord Stream-Pipeline „den Garaus gemacht“? Schmitz fragt nicht abwegig: „Hat Herr Habeck etwas mit der Sprengung der Pipelines zu tun?“ Auf jeden Fall bestehe hier ein Ermittlungsansatz. Was weiß Habeck? Das würden wir auch gerne wissen.

Mit den üblichen Strafmaßstaben der Staatsanwaltschaften müsste hier unverzüglich Anklage erhoben werden. PI-NEWS liegen zahlreiche Urteile und Anklagen aus der Provinz vor, dass zwischenzeitlich selbst nackte Facebook-Likes zu Verurteilungen und regelhaft zu Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen sämtlicher Kommunikationsmittel führen; selbst wenn der Beschuldigte den Like gar nicht bestreitet.

In einem hier bekannten Fall wurde Anklage erhoben, weil ein Nutzer unter einem Facebook-Beitrag mit Flüchtlingsschiff kommentarlos ein GIF mit „U-Boot“ gepostet hat.

Im Rahmen der zwischenzeitlich offensichtlichen systematischen Ungleichheit in der Rechtsanwendung – die SA wurde nach 1933 auch nicht für schwerste Rechtsverstöße verfolgt, Demokraten schon für den konstruierten Verdacht einfachster Delikte – wird die Bonner Staatsanwaltschaft sicher versuchen, einzustellen.

PI-NEWS bleibt in der Sache am Ball.

