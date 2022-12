Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr veranstaltet die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) an diesem Samstag eine Kundgebung in Leipzig mit Hauptredner Michael Stürzenberger, um die Bürger dieses Landes über die Gefahren des politischen Islam aufzuklären. Nach den skandalösen Vorgängen bei der Leipzig 2.0-Veranstaltung am 22. Oktober – unter anderem durfte ein Linksextremist eine Flasche in Richtung der Kundgebung werfen, ohne dass die Polizei eingriff (PI-NEWS berichtete) – wird mit Spannung erwartet, wie sich die Polizeibeamten am heutigen Tag präsentieren werden. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung von Leipzig sind wieder herzlich eingeladen, sich von 13 bis 18 Uhr vor Ort (Burgplatz) an der Diskussion zu beteiligen und das BPE-Team durch Präsenz zu unterstützen. Der Livestream kommt wie immer vom Youtube-Kanal EWO Online – wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn.

