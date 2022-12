Der Standard des Bildungsniveaus bei deutschen Schülern geht drastisch zurück. Das ZDF beklagte es kürzlich – und schrieb das Wort prompt falsch, nämlich: „Mindeststandart“.

Wie man sieht, gibt es Nachholbedarf, nicht nur, aber vor allem bei den ganz Kleinen. Und so berichtete die 17 Uhr-Tagesschau am Freitag über ein Treffen von „Bildungsexperten“ in Berlin. Deren Rezept lautete (Minute 4:39):

„Unter anderem empfehlen sie, die Lernzeit in den Fächern Deutsch und Mathematik zu erhöhen, um die Mindeststandards zu erreichen.“

Die „Forschenden“ kamen dabei zu folgendem konkreten Ergebnis: Als Maßnahme gegen den niedrigen Standard fordern sie (Minute 5:28), den Unterricht auf […] „mindestens 24 Wochenstunden Deutsch“ und “20 Wochenstunden Mathe zu erhöhen.“

Vielleicht wäre das dem fehlenden Bildungsniveau tatsächlich angemessen. Trotzdem sind das wahrhaft orientalische Dimensionen und das soll vielleicht heißen „ganz viel“. Denn nähme man diese Zahl ernst, hieße das, dass die Kinder in der Grundschule allein mit Mathe und Deutsch 44 Stunden pro Woche verbringen, also beinahe 9 Stunden jeden Tag in einer 5-Tage-Woche.

Kämen Sachkunde, Kunst und Sport noch hinzu, dürften die Kleinen locker auf zehn Stunden pro Tag kommen. Wer in einer Grundschule arbeitet, weiß, welche Erfolgsaussichten das hätte. Vielleicht war ja gemeint 24 Wochen lang mal eine Stunde Deutsch richtig, entsprechend 20 Wochen lang Mathe ohne Unterrichtsausfall.

Vielleicht sollten die NDR-Journalisten das nächste Mal mitrechnen und nachdenken und dann erst mal nachfragen, wie das überhaupt gemeint ist, bevor sie so etwas gedankenlos nachplappern. Wie viele Wochenstunden sie selbst in der Grundschule hatten, in Rechnen und Deutsch, lässt sich am Niveau ihrer unreflektierten Berichterstattung ablesen.

