Irèn Rab ist eine in Ungarn lebende aufmerksame Beobachterin der deutschen Innenpolitik. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und sieht mit Entsetzen, welche Entwicklung das Land, in dem sie lange Jahre lebte und unterrichtete, genommen hat. Sie betreibt den deutschsprachigen Blog „Ungarn aus erster Hand“ und veröffentlichte dort am 7. Januar einen Artikel, der das ganze Desaster in Deutschland aus ungarischer Sicht zusammenfasst. Die Lektüre lohnt sich:

Sag mir wo die Ordnung ist, was ist geschehen?

Die deutsche Verteidigungsministerin, von Kopf bis Fuß in Friedensblau gekleidet, überbrachte ihre Neujahrsgrüße an einer Berliner Kreuzung. Ihre Worte wurden von den Feuerwerkskörpern übertönt, die hinter ihr in Kriegslicht und Lärm explodierten. „Mitten in Europa tobt ein Krieg“, sagte die großmütterlich wirkende Militärministerin. Sie dachte an die Ukraine, aber sie traf Berlin. Ihre Mitarbeiter teilten die Rede auf Twitter sofort, so dass sich die Welt einmal mehr von der Inkompetenz Christine Lambrechts überzeugen konnte.

In dieser Silvesternacht herrschte in den deutschen Großstädten ein regelrechter Bürgerkrieg, der demokratische Rechtsstaat kapitulierte. Junge Menschen mit Migrationshintergrund griffen die Hüter der verfassungsmäßigen Ordnung an, und die Polizei war unfähig, die Gewalt zu stoppen.

In den Berliner Nogo-Zonen wurden Autos in Brand gesteckt, die freiwilligen Feuerwehrleute, die zum Löschen des Brandes eintrafen, wurden von direkt auf sie gerichteten Feuerwerkskörpern getroffen, auch die Polizei und die Sanitäter, die ihnen zu Hilfe kamen. Experten zufolge sind sie deswegen zum Ziel von geplanten oder zufälligen Anschlägen geworden, weil sie für die gesellschaftliche Stabilität und die Ordnungs- und Sicherheitspolitik des Staates stehen.

Erinnerungen an die Silvesternacht 2015 in Köln

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits in der Silvesternacht 2015 in Köln, als eine Gruppe junger Menschen (über sie wurde nie gesagt, dass es sich bei ihnen um gerade erst aufgenommene „Flüchtlinge“ handelte) wahllos auf die zu den Silvesterfeiern versammelte Menschenmenge schoss, und Gewalt an ahnungslos kokettierenden Mädchen verübte. Damals schwiegen die offiziellen Medien vier Tage lang, und es wurden keine politischen Stellungnahmen oder Erklärungen veröffentlicht. Selbst der geplagte Polizeichef murmelte etwas vor sich hin: sie konnten nicht verstehen, was geschehen war, sie hatten noch nie ein solches Ausmaß an Gewalt und Verbrechen gesehen.

Sie hätten sich in sieben Jahren vorbereiten können, denn es gab viele Anzeichen für eine Eskalation der Gewalt. Aber das Einzige, was sich in sieben Jahren geändert hat, ist, dass manche sich jetzt wenigstens trauen, die Dinge beim Namen zu nennen.

Die Zeitungen schreiben über asoziale Migrantenbanden, selbstgerechte Migranten, Parallelgesellschaften, unintegrierte Massen, Subproletariat und gefährliches kriminelles Verhalten. Einem Migrationsexperten mit Migrationshintergrund zufolge sehen diese Menschen Deutschland als schwach an und lehnen deshalb die Gesetze und die Verfassung ab.

Schießereien geben Migranten ein „Gefühl von Heimat“

Nach Ansicht des Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft besteht das Problem darin, dass die Politik die Polizei entwaffnet hat und letztere nicht entschlossen handeln kann, weil sie sofort als rassistisch und gewalttätig gebrandmarkt wird. So agitiert der – gerade illegitime – rot-rot-grüne Berliner Senat gegen die Stadtpolizei und beschneidet deren Handlungsmöglichkeiten.

Die jugendlichen Gewalttäter empfinden die Atmosphäre auf den Straßen Berlins als völlig normal, da sie Ähnliches in ihrem Leben schon einmal erlebt haben. Für junge Männer, die während eines Krieges sozialisiert wurden, geben die Schießereien, die Kämpfe und das männliche Chaos ein Gefühl von Heimat. Sie sollen das bei sich selbst zu Hause veranstalten, würde ich sagen, wenn man mich fragen würde. Aber den politischen Entscheidungsträgern fällt eine solche Lösung für das Problem nie ein. Die Randalierer werden nicht abgeschoben, nicht dorthin zurückgeschickt, wo sie hergekommen sind; die Festgenommenen wurden bereits wieder freigelassen.

Sie zerstören alles, was wir aufgebaut haben, sagt der biodeutsche Bürger, aber seine Worte werden von den Schlachtrufen der vermummten Autonomen und der falschen politischen Korrektheit übertönt. Gewalt ist ein städtisches Phänomen, sagt die Politik, und die verschiedenen kriminellen Gruppen kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, nicht unbedingt nur von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Die einen sehen die Lösung im Verbot von Feuerwerkskörpern, die anderen lehnen das sofort ab: Das demokratische Recht der Bürger auf Feuerwerkskörper sollte nicht eingeschränkt werden. Und sie berufen sich auf die Tradition der Feuerwerkskörper.

Regierung im Fadenkreuz der Opposition

Alles, was bleibt, sind politische Schuldzuweisungen, wobei die Regierung im Fadenkreuz der Opposition steht. Da ist zunächst die Verteidigungsministerin, die weder qualifiziert noch geeignet ist, das Ministerium zu führen, für die der Krieg in der Ukraine „viele, viele Begegnungen mit interessanten und großartigen Menschen“ bedeutet. Die Bundeswehr hätte Besseres verdient, sagen die Deutschen. Und in der Tat gibt es seit zehn Jahren einen inkompetenten Amoklauf an der Spitze der Bundeswehr, angefangen von Ursula von der Leyen, die eine familienfreundliche Armee auf- und das Arsenal abgebaut hat, über die unsägliche Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), die Elitetruppen abschaffen wollte, bis hin zu Christine Lambrecht, die ihre Inkompetenz immer wieder unter Beweis gestellt hat und deren Rücktritt/Abberufung seit einiger Zeit gefordert wird.

Oder die Innenministerin Nancy Faeser, die bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar auf der VIP-Tribüne mit einer Regenbogen-Armbinde protestierte. Vielleicht wollte sie die Scheichs und die die Geschlechtervielfalt ablehnenden Kataris für die Geschlechterfrage sensibilisieren. Faeser macht ein Gesetz nach dem anderen, um die deutsche Bevölkerung durch Migranten zu ersetzen. Und wie bereits bei uns damals im verdammten Sozialismus will sie Andersdenkende aus dem Staatsapparat ausschließen.

Der Vizekanzler für Wirtschaft und Klima, Robert Habeck, ist ein Literaturästhet und Märchenerzähler. Er hat ein Händchen dafür, alles zu tun, um kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland zu ruinieren und große Unternehmen in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Er ist zu allem bereit, verneigt sich notfalls vor dem katarischen Emir bis zum Boden für Gas und überzeugt seine Landsleute gleicher Couleur notfalls mit flammenden, laienhaften Reden.

Baerbock – Elefant im Porzellanladen der Diplomatie

Wir können allerdings froh sein, dass Annalena Baerbock nicht Kanzlerin, sondern nur Außenministerin geworden ist. Im Endspurt rutschte sie auf einer Bananenschale ihrer Biografie aus, die nur gelegentlich der Realität entsprach, und ihr politisches Credo blieb im Netz der Plagiatsjäger hängen. Als Elefant im Porzellanladen der Diplomatie kann sie allerdings auch als Außenministerin Schaden anrichten. Als grüne Politikerin, die den Krieg ablehnt, will sie die Ukraine mit Geld und Militärhilfe bis ans Ende der Tage unterstützen, denn die Ukraine kämpfe nicht für sich selbst, sondern für „unsere Freiheit, unseren Frieden“. Punkt. Deshalb interessiert sie die Meinung ihrer deutschen Mitbürger überhaupt nicht.

Der deutsche Landwirtschaftsminister ist ein veganer türkischer Sozialpädagoge, der Finanzminister ist Jurist und… – Ich könnte die fachbezogene Professionalität der Kabinettsmitglieder weiter auflisten. Es kommt einzig und alleine auf die Loyalität zur Partei an.

Lange Dienstzeiten werden mit einer guten Position belohnt, wie bei Claudia Roth, die ohne Hochschulbildung in Anerkennung ihres grünen Engagements den Posten der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt erhielt. Sie ist diejenige, die vor einigen Jahren eine Demonstration in Dresden anführte, bei der „Nie wieder Deutschland“ skandiert wurde. Der Kanzler Olaf Scholz ist vielleicht der Talentierteste von allen, aber er war in so viele Korruptionsskandale verwickelt, dass er jederzeit erpressbar wäre.

Die grüne Farbe des Dollars wird sichtbar

Ich denke oft, dass Ungarn eine Regierung mit ähnlichem Sachverstand hätte, wenn man „die mit Dung gefütterten, im Dunkeln gehaltenen Pilze“ (die Bezeichnung der FIDESZ-Wähler im Wortlaut des Oppositionskandidaten) hätte für sich sensibilisieren können. Dann würde sich auch hier die linksliberale grüne Toleranz ungehindert durchsetzen können.

Was die fachliche Kompetenz und das politische Engagement angeht, so ist diese ganze deutsche Bagage nicht anders als die proklamierte Schattenregierung der ungarischen Opposition, der Demokratischen Koalition. Gleiches Szenario, gleiches Thema und gleiche Methode.

Ein Glück, dass die deutschen Kollegen ans Sonnenlicht getreten sind, dann sieht man die grüne Farbe des Dollars nämlich viel besser.

Deutsche Übersetzung: Dr. Andrea Martin / Im Original erschienen hier.

Like