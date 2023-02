Büttenreden eignen sich hervorragend dazu, um über alles und jeden mal ordentlich vom Leder zu ziehen – natürlich alles nur Spaß, versteht sich. Am vergangenen politischen Aschermittwoch lud auch die AfD-Thüringen zum geselligen Beisammensein und man musste feststellen, dass an so manchen Politiker ein durchaus talentierter Büttenredner verloren gegangen ist. Aber in Dunkeldeutschland ist ja bekanntlich nichts mehr unmöglich und die Grenzen zwischen Spaß und Ernst kaum noch wahrnehmbar.

Bekannt für seine spitze Zunge und seine Reden, die den Altparteien schon im Vorfeld den Angstschweiß auf die Stirn treiben, kannte Martin Reichardt, Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, auch in seiner Aschermittwochsrede keine Gnade gegenüber Baerbock, Ricarda „Fat-Shaming“ Lang & Co.

Kaum ein Themengebiet der bildungsresistenten Regierung blieb aus. Und natürlich begann Reichardt mit dem allumfassenden Thema Ukrainekrieg. „Ganz Deutschland wäre wohl beglückt, wenn man sie schnell nach Kiew schickt. Als Wunderwaffe, ganz geheim, schleicht sie sich bei Selenski ein. Dann sieht er sie – oh grauenvoll – und hat von uns die Schnauze voll.“

Neben Strack-Zimmermann bekam in diesem Teil der Rede auch der neue Verteidigungsminister Pistorius sein Fett weg. Reichardt: „Aus der Latrin‘, wir ham’s gerochen, kommt nun Piss-torius angekrochen. Er soll für Scholz das Kriegsglück wenden und endlich ein paar Leos senden. Doch Olaf, der scheint impotent, weshalb er schnell zu Biden rennt. Und Sleepi-Joe, ganz fest am Ruder, der schickt Olaf das Baerbock-Luder. Jetzt steht das Rohr, jetzt kann er feuern – der Deutsche bezahlt‘s mit seinen Steuern.“

Neben Themen wie GEZ, linken Medien und natürlich Rassismus widmet Reichardt auch Corona einen Teil seiner Rede: „Und ganz vergessen in der Ecke, sitzt Lauterbach, die alte Zecke. Wie mürrisch und verknatzt er schaut, der Krieg hat ihm die Show versaut.“

In seiner über achtminütigen Rede wird deutlich, wie viele Baustellen Deutschland hat und wie ernst es um unseren Wohlstand und die Qualität der regierenden Politiker steht. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte der AfD-Mann tatsächlich über einen Karrierewechsel nachdenken. Aber dann würde die Muppet Show, die sich Deutscher Bundestag nennt, einen qualifizierten Politiker verlieren – und das kann sich Deutschland in der aktuellen Situation nun wirklich nicht leisten.

Zum Schluss erhielten aber auch noch Faeser und die Klima-Terroristen eine Widmung: „Der Wohlstands-Plagen, letzter Rest, klebt sich derweil am Asphalt fest. Fettfrisur, zerzauste Haare – Hofreiter-Look, ganz ohne Frage. Im Leben hat man nichts geleistet, man will die Menschheit retten, heißt es. Der Bürger, der zur Arbeit muss, kommt zu spät und denkt am Schluss: Der Klimakleber liegt im Graben, das Pack muss wirklich keiner haben.“

