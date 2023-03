Die Polizei Augsburg hat am Mittwoch das linksextreme Antifa-Haus „Hans-Beimler-Zentrum“ in der Manlichstraße 3 in Augsburg-Oberhausen durchsucht. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit einem Antifa-Angriff auf AfD-Mitglieder in Augsburg. Es steht auch der Vorwurf der Verbreitung von Feindeslisten durch die Linksextremisten im Raum.

Schwabens AfD-Bezirksvorsitzender Christoph Maier begrüßte die Maßnahme und sagte: „Endlich wurde die Staatsmacht gegen Schwabens kriminelle Antifa tätig!“

In der Satzung des linksextremen Trägervereins des Hans-Beimler-Zentrums ist die Rede davon, dass der Verein „gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“ verfolge. Damit könnte die linksextreme Gruppierung gegebenenfalls steuerlich begünstigt sein.

Die polizeiliche Durchsuchung zeigte indes, dass das Antifa-Haus alles andere als gemeinnützig ist. Auch ein Blick in das Innere der Einrichtung macht deutlich, wessen Geistes Kind die Betreiber sind: Fotos des sowjetischen Massenmörders Lenin, sowie des Stalinisten Ernst Thälmann sind an den Wänden angebracht.

Christoph Maier: „Ich fordere daher eine Prüfung, inwiefern der Hans-Beimler-Verein steuerlich begünstigt wird und ihm gegebenenfalls die Begünstigung sofort zu entziehen! Außerdem fordere ich ein Ende der staatlichen Finanzierung der kriminellen Antifa in Schwaben, wie ich in einer Studie hinlänglich nachgewiesen habe!“

