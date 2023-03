Von WOLFGANG HÜBNER | Vorweg: Die Inflation bleibt hoch trotz der kürzlich erfolgten Manipulation bei der Berechnung! Im Februar 2023 sind es weiter 8,7 Prozent, nach alter Berechnung gibt es sogar einen Anstieg auf 9,3 Prozent. Ökonomen hatten eine Abschwächung erwartet, aber wann liegen Ökonomen mal nicht falsch?

Wer sich die Wirtschaftsnachrichten täglich näher anschaut, wird schnell registrieren müssen, dass mit Ausnahme des Umkreises der politischen Apparate und Ministerien allerorten qualifizierte Arbeitsplätze abgebaut werden. Der Wasserkopf wird immer größer, sein Ernährungskörper immer schlanker, ja dünner. Das führt zu Ängsten und Konflikten unter den Beschäftigten. So auch im Bosch-Konzern, dem weltgrößten Autozulieferer.

Dort sind viele tausende Arbeitsplätze in der Mobilitätssparte auf der Kippe. Natürlich geht es auch bei Bosch um Einsparungen von Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang mit der E-Mobilität, aber auch um Verlagerung der Produktion in das EU-Land Tschechien oder in die USA. Die Belegschaft mit ihrem Betriebsrat kritisiert mangelnde Informationen und Gesprächsbereitschaft der Unternehmensspitze.

Am Dienstag ist es zu einer großen Arbeiterversammlung in Stuttgart-Feuerbach, einem Traditionsstandort von Bosch, gekommen. Die Beschäftigten dort und an anderen Standorten sind verärgert über die Ungewissheiten ihrer Zukunft. Sie wollen auch nicht hinnehmen, dass Standorte von Bosch-Werken in Deutschland gegeneinander ausgespielt werden.

Der Betriebsratsvorsitzende Frank Sell kritisierte Zeitungsberichten zufolge die EU-Regeln, die es zulassen, dass in Tschechien dem Unternehmen hohe Beihilfen gewährt werden. Sell fragt nicht ohne Grund: „Ich sehe das ganze Beihilferecht kritisch. Brauchen wir in Stuttgart erst 20 Prozent Arbeitslosigkeit?“.

Allerdings zeigt diese Frage auch, dass der Betriebsratsvorsitzende den wahren Zweck der EU noch immer nicht erkannt hat: Grenzenlose Mobilität der Produktionsstandorte und der Arbeitskräfte zum Zwecke höchstmöglicher Kapitalprofitabilität. Derweil die Arbeiter und Angestellten bei Bosch in Aufruhr sind, nimmt Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung, neben grünen Klimalobbyisten an Tagungen über die sogenannte „Klimaneutrale Stadt“ teil und fordert dort nicht ohne Hintergedanken „die globale Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren“.

Diese „globale Perspektive“ gehört zu dem Phrasengeklingel, mit dem gegenwärtig und künftig noch stärker der Abbau von qualifizierten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen bemäntelt wird. Vielleicht glauben einige Ideologen und gutgläubige Gymnasiasten tatsächlich an „Klimaneutralität“ und saubere E-Mobilität – die Kapitalvertreter haben ein ganz anderes Interesse, nämlich höhere Renditen für den Kapitaleinsatz samt zufrieden grünwählende Ehefrauen und Sprösslinge. Es sei nicht vergessen zu erwähnen, dass der Verrat der IG Metall in Sachen Klimapolitik den Arbeitern bei Bosch und anderswo den Kampf nicht leichter macht.

