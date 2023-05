War es nicht bei uns früher auch so? Ein silbernes Etui mit Zigaretten wird in einer Hamburger Kneipe vergessen und bleibt auf dem Tisch liegen. Bankkaufmann Meier behauptet, es sei seines, Bäckermeister Brecht ebenfalls.

Zahnarzt Meinhardt sagt, es sei sein Etui und auch der Dipl.-Ingenieur Wut, der hier kurz sein Feierabendbier trank, Raucher, wie alle anderen, will sein Eigentum wiedererkennen. Alle haben ihre Skatrunde dabei, manche sind mit Gattin zugegen. Die Männer schwören auf selbige, dass es ihr Etui ist, mit den Zigaretten, manche schwören bei Gott, dass es so sei.

Als Bankkaufmann Meier es in der Hand behält und nicht den anderen Besitzern zurückgibt, versuchen die, mit Gewalt an ihr rechtmäßiges Eigentum zu gelangen. Es entsteht eine Massenschlägerei mit bis zu 100 Gästen, die Polizei muss mit einem Großaufgebot anrücken. So war das in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren.

Heute ist es nicht anders. Derselbe Personenkreis, bestehend aus lauter Fachkräften, die wir für unsere Rente brauchen, geriet in Hamburg-Harburg über eine Powerbank in Streit, wie t-online berichtet:

In der Flüchtlingsunterkunft Schlachthofstraße in Harburg ist es zu einer Massenschlägerei am Dienstagabend gekommen. Das berichten ein Reporter vor Ort und das „Hamburger Abendblatt“.

Demnach rückte die Polizei zu der Auseinandersetzung, an der wohl bis zu 100 Personen beteiligt waren, mit einem Großaufgebot an. Grund der Eskalation gegen 22.30 Uhr soll der Streit um eine Powerbank gewesen sein, berichtete ein Reporter.

Die vor allem jungen Männer stritten sich, dann flogen die Fäuste und Stuhlbeine. Aber auch Pfefferspray und Messer kamen zum Einsatz. Fünf Personen sollen verletzt worden sein. Wie viele Einsatzkräfte genau vor Ort waren, war zunächst unklar.

Kurz vor Mitternacht rückten die letzten Polizisten und der Rettungsdienst wieder ab. Vorläufige Festnahmen gab es offenbar nicht. In der Harburger Flüchtlingsunterkunft war es zuletzt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Wie man sieht, sind es nur Vorurteile, mit denen Flüchtlingen heutzutage begegnet wird. Sie seien anders, überwiegend junge Männer, sie kämen aus gewaltaffinen Herkunftsländern ohne eine in unserem Sinne zivilisierte Tradition. Über Kleinigkeiten würden die gut Ausgebildeten in Streit geraten und sich mit Stuhlbeinen und anderen Hilfsmitteln die Köpfe einschlagen oder mit Messern aufeinander losgehen. Nein, nein, nein. Menschen überall auf der Welt sind gleich und benehmen sich ähnlich. Die Flüchtlinge von heute sind so wie unsere Vorfahren früher. Da gibt es fast keinen Unterschied.

