Von M. SATTLER | Erstmals seit dem Ende des NSDAP-Regimes lässt die CDU-Regierung in NRW nun Menschen in Deutschland wieder nach Rassenzugehörigkeit selektieren. Über diese Hautfarbenselektionen im Dortmunder Museum Zeche Zollern wurde bereits mehrfach berichtet: Menschen mit heller Haut sollen das Museum nur zu bestimmten Zeiten besichtigen, Menschen mit dunklerer Haut unterliegen keinerlei Beschränkungen.

Verantwortlich für diese verfassungsrechtlich ganz klar verbotenen Menschenselektionen in einem staatlichen Gebäude ist die NRW-Kultusministerin Ina Brandes (CDU). Dass die Dortmunder Selektionen im CDU-geführten Kultusministerium bekannt sind, steht nach den zahlreichen Presseberichten – nicht nur bei PI-NEWS, sondern auch in der Massenpresse – außer Frage. Warum also greift das Kultusministerium nicht durch und beendet diese eindeutig grundgesetzwidrigen staatlichen Selektionspraktiken an der Zugangsrampe des Museums?

Als Erklärung für die auffällige Zurückhaltung des Ministeriums lässt sich nur annehmen, dass dieses Deja-vu aus der NS-Zeit durch die CDU/FDP-Regierung in NRW letztlich gebilligt wird. Kultusministerin Ina Brandes berichtet an den CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Wenn Wüst die Selektionen beenden wollte, könnte er seine Ministerin einfach anweisen, dies zu tun. Da die Selektionen aber trotz der zahlreichen Pressemeldungen weiterhin vorgenommen werden, lässt sich nur schlussfolgern, dass die betonte Passivität des Kultusministeriums tatsächlich politisch gewollt ist, Wüst den Dortmunder Selektionsmaßnahmen also seinen Segen erteilt hat.

Dass ausgerechnet die CDU als erste Partei der deutschen Nachkriegszeit an Praktiken der NSDAP-Rassenpolitik anknüpft, sollte allerdings nicht verwundern. Die CDU war niemals eine wirklich humanistische Partei, sondern seit ihrer Gründung immer auch ein Auffangbecken für Altnazis, denen die NPD wirtschaftspolitisch zu sozialistisch war. Die Kernideologie der NS-Zeit, Menschen aufgrund genetisch-rassischer Merkmale jeweils unterschiedliche Rechte zuzuteilen, fand daher an CDU-Stammtischen noch viele Jahre nach Kriegsende Gehör, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Wer nach 1945 weiter nach tiefbraunem Gedankengut in Deutschland suchte, fand es jenseits der NPD am leichtesten immer in der CDU.

Dass sich die aktuellen Dortmunder Menschenselektionen unter Aufsicht des CDU-Kultusministeriums gegen Menschen mit heller Haut (sogenannte „Weiße“) richten, ändert nichts an dieser Tradition rassischen Denkens innerhalb der CDU: Geändert hat sich ja nur die Zielgerichtetheit des Denkens, aber nicht das Denken selbst. Der Boden ist fruchtbar noch, und die darauf gedeihende Pflanze neigt sich nur in eine andere Richtung.

Das Schweigen des CDU-Ministerpräsidenten zu den widerlichen Vorkommnissen in Dortmund ist unverkennbar ein Zeichen stillschweigender Billigung. Für diese lassen sich vor allem zwei Gründe annehmen: Zum einen dürfte Hendrik Wüst in alter CDU-Parteitradition rassisches Denken, wie oben dargelegt, nicht grundsätzlich fremd sein. Er kennt Wolfgang Schäubles rassisch-biologistische Sprüche vom „Degenerieren in Inzucht“ als rassische Rechtfertigung der Umvolkungspolitik, er hat in den Jahrzehnten seiner eigenen Parteikarriere sicher auch oft genug miterlebt, wie jenseits der Funktionärsebene an CDU-Stammtischen geredet wird. Rassisches, inhumanistisches Denken gehört immer noch zur DNA der CDU.

Zum anderen dürfte Wüst als einer der führenden Merkelianer der CDU auch ein persönliches Interesse daran haben, politische Signale in Richtung der Linksgrünen auszusenden, deren Unterstützung er eines Tages im Rahmen seiner eigenen Machtzielsetzungen noch gut gebrauchen kann. Denn sowohl SPD als auch Grüne sind infolge ihrer neuen wokistischen Radikalisierung zunehmend offen für eine aktive staatliche Diskriminierung indigener Europäer und indigener Deutscher zum Nutzen der stetig anwachsenden Immigrantenpopulation.

Die aktuellen Menschenselektionen im Dortmunder Museum Zeche Zollern unter Federführung einer CDU-Kultusministerin und mit unverkennbarer Billigung eines CDU-Ministerpräsidenten sind also auch Ausdruck eines politischen Zusammenwachsens altrechter CDU-Traditionen mit historischen Wurzeln in der NS-Zeit und neuer wokistischer, bekennend „anti-weißer“ Strömungen im linksgrünen Spektrum. Sollte sich diese gefährliche Allianz aus altrechtem Rassendenken in der CDU und „anti-weißem“ Linksgrünismus weiter verfestigen, dürften die aktuellen Rassenselektionen in Dortmund nur den ersten Auftakt zu weit Schlimmerem bilden. Die Rassenselektionen im Dortmunder Museum Zeche Zollern wären dann ein weiteres der vielen Zeichen an der Wand, die für die Zukunft der indigenen Bevölkerung in Deutschland und Europa nichts Gutes verheißen.

