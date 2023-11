Von CONNY AXEL MEIER | Schlechte Nachrichten von der Zensurfront gab es in der letzten Zeit zur Genüge. Daher freut man sich über jeden Lichtstrahl, der die totalitäre Brandmauer durchbricht. So geschehen diese Woche im Innenausschuss des Europaparlaments. Dort wurde der Kommissionsvorschlag zur anlasslosen Chatkontrolle vorerst gestoppt. Hoffentlich für immer.

Jegliche Zesurmaßnahme und jedes Zensurgesetz wird entweder mit dem Kinderschutz oder mit Terrorbekämpfung gerechtfertigt. Wer sollte denn schon etwas gegen Kinderschutz oder Terrorbekämpfung haben? So werden der Exekutive nach und nach alle Werkzeuge bereitgestellt, die für die Verfolgung von Regierungskritikern nötig sind, um diese zum Schweigen zu bringen oder sie aus dem Verkehr zu ziehen. Das war mit dem fragwürdigen Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon so. Jetzt kommen das Geldwäschegesetz, das Hinweisgeberschutzgesetz (Spitzeln soll sich wieder lohnen!) und das „Gesetz gegen digitale Gewalt“ (das AfD-Bekämpfungsgesetz) dazu.

Ferner das sogenannte Demokratiefördergesetz zur Bekämpfung der politischen Opposition. Allein dafür werden in Deutschland 1,5 Milliarden Euro Steuergelder für den „Kampf gegen Rechts“ ausgegeben.

Wenn das mal nicht wirkt, denkt sich der Minister. Ja, so ist er. Dazu noch die Neufassung des Verfassungsschutzgesetzes, das die Umerziehung, genannt De-Radikalisierung, aller Kritiker ermöglicht. Brave new world!

Nun also die Verordnung zur anlasslosen Chatkontrolle, der Traum aller Dikatoren und sonstiger Orwellianer. Automatisiert sollen alle privaten Chats in den sozialen Medien, auf TikTok genauso wie auf Telegram, auf Whatsapp, Signal und auf Facebook, mitgelesen werden, selbst verschlüsselte Nachrichten. All das natürlich „nur“ zur Terrorbekämpfung und zum Kinderschutz. Der transparente und totalüberwachte Nutzer soll kommen. Eine flächendeckende Überwachung aller Kommunikation war schon immer der Traum aller Geheimdienste. Ob im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im „tausendjährigen Reich“, in der „ersten sozialistischen Republik auf deutschem Boden“ oder in der „Bunten Republik“. Es ist immer das Gleiche: Regierungskritiker sollen möglichst überwacht und deren Kommunikation eingeschränkt werden. Erich Mielke würde von der Hölle aus frohlocken, so es diese gäbe.

Die Aufdeckung von „Rollator-Putschisten“, „Reichstagsstürmern“, „Klimaleugnern“ und „Lauterbach-Entführern“ soll nicht mehr dem Zufall überlassen sein. Es soll umfassend und flächendeckend passieren, ohne dass sich erst ein Spion in geheime Chat-Gruppen einschleusen muss.

Nun haben aber europaweit Petitenten gegen dieses Gesetz mobilisiert und verschiedene Organisationen Stimmung gegen die anlasslose Chatkontrollen gemacht. Im nächsten Jahr sind bekanntlich Wahlen zum Europaparlament. Da fürchtet manch einer um sein Mandat. Also hat der Innenausschuss jetzt gegen die anlasslosen Chatkontrollen gestimmt. Diese dürfen gezielt, wie bisher, nur aus gegebenem Anlass und durch ein Gericht angeordnet, im Einzelfall erfolgen.

Interessantes Detail am Rande: Es soll „ein millionenschweres Lobbynetzwerk, das sowohl wirtschaftliche wie überwachungspolitische Pläne verfolgt, auf den Verordnungstext Einfluss genommen“ haben. Wem hier die Namen George Soros und „Open Society“ einfällt, der liegt wohl nicht völlig daneben.

Diesmal hat vorerst die Freiheit gegen die Massenüberwachung gewonnen. Aber nur diesmal und zeitlich befristet. Wie die folgenden Verhandlungen darüber zwischen dem Europaparlament, der EU-Kommission und dem Rat der EU-Länder ausgehen werden, ist nicht bekannt. Aber es werden sich auch im Rat viele Mitgliedsländer gegen die anlasslosen Chatkontrollen aussprechen. Die Befürworter sollten bedenken, dass alle „gegen rechts“ gerichtete Maßnahmen sich auch gegen sie selbst richten können, wenn sich erstmal der politische Wind dreht.

Noch ist es nicht soweit. Das Europaparlament hat dieser Tage entschieden, vier polnischen Abgeordneten die Immunität zu entziehen. Warum? Weil sie öffentlich Kritik am sogenannten „Migrationspakt“ der EU äußerten und sich gegen die unkontrollierte Invasion mohammedanischer junger Männer aussprachen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete dies als Skandal und als „Terroranschlag auf die Meinungsfreiheit“.

Recht hat er! In den Wandelhallen der Brüsseler Semi-Diktatoren gibt es noch sehr viel aufzuräumen.

Like