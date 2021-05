„Am Wochenende gabs in Freiburg einen Riesen Menschenauflauf von tausenden von Menschen, die dicht an dicht ohne Beachtung des Mindestabstands gedrängt in einer Riesen Schlange standen. Zuerst hab ich ja gedacht, das ist mal wieder eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Aber komisch, da war gar keine Polizei, die die Ansammlung auflöste. Denn wie man auf dem Bild deutlich erkennen kann, wurden die Mindestabstände gewiss nicht eingehalten. Und warum die Antifa nicht da war und die Leute als Nazis beschimpft hat, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Wahrscheinlich hat die Bundesregierung sie einfach nicht gebucht.“ (Professionelle Politsatire von HallMack, dem „Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Videos nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)