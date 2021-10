Es ist wieder soweit: Die „Investigativ-Journalisten“ der Süddeutschen Zeitung Frederik Obermaier und Bastian Obermayer haben in Zusammenarbeit mit elf anderen Kollegen eine Story über die melodramatisch benannten „Pandora Papers“ gedroppt und 14 internationale Finanzdienstleister „heimlicher Offshoregeschäfte“ beschuldigt – vermutlich basierend auf illegalen Hacks von 11,9 Millionen Dokumenten. Doch wer steckt hinter solchen „Enthüllungen“ und wer profitiert davon?

Bastian Obermayer und Frederik Obermaier sind laut Webseite Mitglieder des „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ), das laut „Süddeutscher Zeitung“ zu einem Drittel von den Open Society Foundations des linken Aktivisten George Soros finanziert wird: „Im vergangenen Jahr lag das Gesamtbudget (vom ICIJ) bei rund 1,8 Millionen Dollar. … Einer der größten Unterstützer ist seit Jahren die Open-Society-Stiftung des Multimilliardärs George Soros. Sie gibt dem ICIJ gut ein Drittel des Gesamtbudgets“, schrieb die SZ 2016.

Obermayer und Obermaier wurden in Zusammenarbeit mit dem ICIJ mit einer Serie von „Leaks“ berühmt, die alle auf illegal gehackten Daten beruhten: Offshore Leaks, Luxemburg Leaks und Swiss Leaks. Die beiden SZ-Starjournalisten gewannen für ihren bemerkenswert ungezwungenen Zugang zu illegal besorgten Daten und kriminellen Hackernetzwerken viele Preise, u.a. den Nannen-Preis, den Pulitzer-Preis, den Helmut Schmidt-Preis und den Deutschen Reporterpreis. Obermayer und Obermaier stecken außerdem hinter dem manipulativ geschnittenen Ibiza-Video, das 2019 die österreichische Regierung zu Fall brachte, und dem angeblichen „Abhör-Skandal“ um Viktor Orbán und die israelische Software-Firma NSO.

Der größte Datenklau waren die „Panama Papers“, die weltweit als Enthüllungskampagne inszeniert wurden und angeblich massiven, systematischen Steuerbetrug durch prominente, reiche Deutsche nachweisen sollten, obwohl dabei „sehr wenig hängenblieb“, wie die Weltwoche schrieb: „3,2 Terabyte illegal erworbener Daten mit 49 Millionen Dokumenten, E-Mails, Formularen, Tabellen, Ausweiskopien wurden akribisch ausgewertet.“ Dabei seien jedoch nur 150 Steuerstrafverfahren eingeleitet worden und etwa 4,2 Millionen Euro hinterzogene Steuern zurückgeholt. „Ein mageres Ergebnis“, so die Weltwoche, „wenn man bedenkt, dass seinerzeit von einer „dreistelligen Zahl sehr berühmter und sehr reicher Familien“ in Deutschland die Rede war. Um diesen Informationen nachzugehen, wurden die gestohlenen Daten von zahlreichen – überwiegend wohl unschuldigen – Menschen drei Jahre lang durchforstet.“

Die „Paradise Papers“ waren 13,4 Millionen illegal gehackte Dokumente, die 2016 den Starjournalisten Obermayer und Obermaier angeblich „zugespielt“ und 2017 veröffentlicht wurden, obwohl hier noch viel weniger tatsächlich illegale Machenschaften im Spiel waren. Das Hauptopfer der Schmutzkampagne war die Firma Apple, die angeblich massiv Steuern hinterzogen habe. Apple gab dagegen an, im besagten Zeitraum 35 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt zu haben. Im Juli 2020 wurde Apple vor dem EU-Gerichtshof in Luxemburg des Vorwurfs der Steuerhinterziehung endgültig freigesprochen. Der langfristige Imageschaden, der durch die Rufmordkampagne verursacht wurde, ist mit Geld nicht zu beziffern.

Um diese recht dürftigen Ergebnisse dennoch zu weltweiten Skandalen aufzubauschen, mit denen man Preise gewinnen und Karriere machen kann, wurden professionell vorbereitete Enthüllungskampagnen inszeniert, „so wie man das sonst nur von internationalen Werbe- oder PR-Kampagnen großer Marken kennt“, schrieb Rainer Zittelmann in der Weltwoche: „Es wurden Partnerzeitungen überall auf der Welt gesucht, die koordiniert an der Story arbeiteten. Die Ergebnisse der Recherchen wurden in 20 Sprachen veröffentlicht. Bei der Süddeutschen Zeitung arbeitete ein Illustrator exklusiv für das Projekt, und es wurde sogar ein „Making-of-Film“ gedreht. Finanziert wurde die Kampagne nach Angaben der Journalisten unter anderem von einem Projekt des Center for Public Integrity, einer von dem linken Milliardär George Soros gesponserten Organisation.“

Das Center for Public Integrity ist laut „InfluenceWatch“ eine 1989 gegründete linke NGO aus Washington DC, die steuerrechtlich zwar angeblich gemeinnützig und unparteiisch sein soll, aber „skandalheischend Republikaner und Konservative aufs Korn nimmt“ und zur Spionage gegen die Trump-Regierung aufruft. Einem Bericht des Center for Public Integrity über Thunfischfang musste 2011 die Nominierung für den Pulitzer Preis aberkannt werden, nachdem bekannt wurde, dass er auf illegal gehackten Daten beruhte.

Das Center for Public Integrity wurde in der Vergangenheit von den Open Society Foundations von George Soros finanziert. Das International Consortium of Investigative Journalists wurde 1997 vom Center for Public Integrity gegründet und ist seit 2017 formell unabhängig.

Auffallend ist, dass die sonst so umtriebigen „Journalisten“ Obermayer und Obermaier niemals über die „heimlichen Offshoregeschäfte“ ihres Auftraggebers George Soros berichten. George Soros ist dafür bekannt, wenig Steuern zu zahlen, unter anderem weil er seine Firmen alle in Steuerparadiesen ansiedelt und Geld in „gemeinnützigen“ NGOs wäscht, die seine Agenda vorantreiben. Dennoch taucht der Name Soros nie in den „Enthüllungsberichten“ von Obermayer und Obermaier auf, obwohl mehrere seiner Firmen z.B. in den „Panama Papers“ erwähnt wurden.

Beobachter vermuten schon länger, dass die weltweit inszenierten „Enthüllungsberichte“ der Soros-Journalisten in Wahrheit ein Instrument sein könnten, Börsenkurse zu manipulieren und schnelle Gewinne zu machen. Denn wenn ein Hedgefonds weiß, dass z.B. am 21.9.2020 eine „Enthüllungsstory“ über die Commerzbank und Deutsche Bank in allen führenden Zeitungen weltweit publiziert werden wird, – wie im Fall der sog. „FinCen Files“, ebenfalls „enthüllt“ von ICIJ, Obermayer und Obermaier – und an diesem Tag die Kurse dieser beiden Banken um etwa fünf Prozent abstürzen werden, ist es natürlich ein Leichtes, in diesem Zeitraum auf fallende Kurse zu setzen und schnell Millionen abzuräumen.

So meldeten die Finanzmedien in den Monaten von den „FinCen“-Enthüllungen 2020, die Investmentfirma Blackrock hätte in großen Stil auf fallende Kurse der Deutschen Bank gesetzt. Seitdem hat man trotz weltweiter Medienkampagne kaum mehr etwas von den „FinCen Files“ oder der angeblichen Korruption bei Commerzbank und Deutsche Bank gehört.

Auch bei den aktuellen Enthüllungen um die „Pandora Papers“ ist keine Rede von Straftaten, die ominösen Vorwürfe angeblich dubioser Geschäfte werden von der Bildfläche verschwinden, sobald die Hintermänner von ICIJ, Obermayer und Obermaier ihre Gewinne mitgenommen haben – alles basierend auf illegal gehackten Daten wohlgemerkt.

Es könnte das ultimative Insider-Geschäft sein, befeuert durch ein angeblich gemeinnütziges, teils sogar steuerfinanziertes NGO-Netzwerk und ihr weltweites Mediennetzwerk. Eigentlich ein Fall für die Finanzaufsicht – wäre unser Wirecard-Finanzminister nicht mit Koalitionsverhandlungen beschäftigt.