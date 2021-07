„Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 28/07. Mysteriös, mysteriös, obwohl auf Gibraltar 100 Prozent geimpft sind gibt es trotzdem eine Inzidenz von 600. Laut Statista ist das britische Überseegebiet Gibraltar Impfweltmeister: 232 Impfungen wurden dort pro 100 Einwohner verabreicht. Gleichzeitig beträgt die Inzidenz des kleinen Landes, mit nur rund 34.000 Einwohnern, aktuell mehr als 600. Auch mysteriös ist ja, dass in Deutschland verbreitet wird, dass die Impfung vor einem schweren Verlauf und vorm Tod schützt. Aber in Australien hat man jetzt gemeldet, dass man auch trotz einer Impfung an Corona sterben kann…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)