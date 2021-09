Am Montag fand im Ersten zur besten Sendezeit die „Wahlarena“ für Annalena Baerbock statt. Handverlesene Zuschauer durften Fragen an die grüne Kanzlerkandidatin stellen.

Für den Fragesteller Berkan Kurtoglu dürften dabei sein Name und seine Herkunft hilfreich gewesen sein, auch sein Thema: „Rassismus“. Doch bevor er das vortrug, machte er etwas, was jedem AfD-Politiker einen dicken Rüffel und später einen gehörigen Shitstorm wegen Sexismus eingebracht hätte: Der Deutsche mit dem Türkennamen machte Baerbock ein Kompliment wegen ihrer „tollen Schuhe“. Baerbock bedankte sich artig und souverän.

Dann kam Berkan zur Sache:

„Ich schreibe jeden Tag unzählige Bewerbungen und es hagelt nur Absagen“, beklagte er sich: Er vermutete seine türkische Abstammung sowie seinen Namen als Grund. […] „Die Herkunft spielt eine entscheidende Rolle bei den Bewerbungen über Jahre hinweg und das kotzt mich an. Das kotzt mich an.“ (Merkur.de)

Berkan ist jetzt 33. Er hat also mit 21 begonnen, „jeden Tag unzählige Bewerbungen“ zu schreiben. Sagen wir mal, es wären täglich nur zwei gewesen und er hätte Samstag und Sonntag pausiert mit seinen Bewerbungsschreiben. Da kommen wir in 12 Jahren auf gut 6000 Bewerbungen. Und wenn wir unserem deutschen Landsmann unterstellen, dass ihm jede orientalische Übertreibung fern liegt, so ist das schon eine ganze Menge. Eine der letzten Bewerbungen war die um eine Ausbildungsstelle zum Verwaltungsfachangestellten in Gehrden. Wie immer eine Absage, er demonstrierte anschließend erfolglos gegen die Entscheidung. Vielleicht ändert sich das jetzt.

Denn Baerbock hatte Trost für ihren türkisch-stämmigen Landsmann mit der Vorliebe für Damenschuhe: Es wird ein Gesellschaftsministerium geben, versprach sie ihm, das sich um solche Benachteiligungen und Rassismus kümmern wird. Auf Anregung des ARD-Moderators tauschten beide auch ihre Telefonnummern nach der Sendung. Jede Wette – wenn Erkan sich um einen Platz im neu zu schaffenden „echten Gesellschaftsministerium“ bewirbt, als Mann mit 12-jähriger Rassismus- und Bewerbungsschreiben-Erfahrung, daneben charmant im Auftreten gegenüber grünen Damen, was soll da noch schiefgehen?