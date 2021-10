Von PETER BARTELS | Wann sind Journalisten am besten? Wenn sie das Maul halten. Oder von Besseren abschreiben. Nur: Legale Zitate reichen diesmal nicht. Unsereiner muß den ganzen Thomas Rietzschell klauen. Er ist einfach zu gut …

Der ACHGUT-Autor publizierte am 9.10.2021, 10 Uhr den bis jetzt besten Nachruf auf die CDU. Das hätten wahrscheinlich weder Broder, Matussek noch Heine besser gekonnt. Also nimmt unsereiner sich für PI-NEWS die Freiheit des Diebes. Auch auf die Gefahr hin, dass „Achgut“-Staranwalt Steinhöfel, Albtraum von Facebook und Retter des Rechts im „rechtsfreien“ Raum, „not amused“ sein sollte. Denn … wenn der runtergekommenen, deutschen Journaille so viel Gutes wie hier von Rietzschell widerfährt, dann ist das einfach einen totalen Story-Klau wert …

Lebewohl, CDU!

Aus der CDU ist geworden, was ihre langjährige Vorsitzende aus der Partei machen wollte: ein Tante-Emma-Laden, in dem nichts ausliegt, das man im Supermarkt nebenan nicht billiger bekäme. Darauf abgerichtet, die Kanzlerin an der Macht zu halten, hat der Verein jegliche Orientierung verloren, seine Regale abgeräumt…

Einstmals als politischer Garant der bürgerlichen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft in die Welt gekommen, ist die CDU heute so überflüssig wie das fünfte Rad am Wagen, angewiesen auf das Mitleid derer, die die Partei früher aus Überzeugung gewählt haben. Keine Ideen mehr, kein Mut, keine Kraft, kein Kampfeswille, kein Stolz. Nur noch das Gejammer eines abgeschmierten Kanzlerkandidaten, der Männchen vor den politischen Gegnern macht, damit sie ihn vielleicht doch noch ein bisschen mitspielen lassen …

Die Bretter vor Laschets Kopf

Da Laschets Partei, konzeptionell ausgeplündert und zu einer linken Blockflöte mutiert, nichts mehr auf der hohen Kante hat, bleibt dem armen Teufel jetzt bloß noch die Hoffnung auf ein Scheitern des de facto längst beschlossenen Bündnisses zwischen den Sozis, den Grünen und den Liberalen. Eben erst hat er sich ihnen wieder angedient, indem er erklärte: „Wir stehen zu weiteren Gesprächen bereit.“ …

Wie viele Bretter muss der Mann vor dem Kopf haben, dass er noch immer nicht merkt: Niemand will etwas von ihm. Wer mit den größeren Hunden, zu denen nun sogar der kleine Lindner-Haufen zählt, pinkeln will, muss auch das Bein heben können. Nach 16 Jahren Merkel aber schaffen es die CDU-Granden nur noch im Sitzen…

Nein, rot-grün-gelb, die Ampel, wird das Land nicht voranbringen. Wer darauf hofft, mag auch annehmen, dass der Klapperstorch die Kinder bringt. Aber an den Stillstand sind wir ja ohnehin gewöhnt. Darum hat sich Merkel große Verdienste erworben. Dafür haben sich ihre Parteifreunde ins Zeug gelegt, immer wenn sie jeder Sau, die andere durchs Dorf trieben, hinterher hechelten – bei der Aussetzung der Wehrpflicht, bei der Ehe für alle sowie beim Umbau der EU zu einer Schulden-Union…

Der wedelnde CDU-Schwanz

Sie haben denen in den Sattel geholfen, die ihnen jetzt die kalte Schulter zeigen. Deren Angebot, dennoch mit den Schwarzen, sozusagen anstandshalber, zu reden, gleicht der Wurst, die man dem Hund erst vor die Nase hält und dann, wenn er gerade zuschnappen will, zurückzieht, um sich an seinem aufgeregten Schwanzwedeln zu ergötzen…

Das ist würdelos, nicht für die, die das böse Spiel treiben, sondern für jene, die es mit sich machen lassen. Unanständig ist, was dem über kurz oder lang folgen wird: die Abfertigung der rheinischen Frohnatur Armin Laschet als Bauernopfer. Helfen wird das der CDU wenig. Wer so kastriert ist wie sie, kann kein neues Leben zeugen, nur noch als Eunuche den Rest seines politischen Daseins verdämmern…

Denn selbst wenn das Unglaubliche geschehen sollte und die CDU sich trotz allem irgendwie an den Kabinettstisch mogeln mag, wird sie da nichts zu melden haben. Ihr Stimmchen ist zu schwach, um gehört zu werden. Einzig dem bayerischen Löwen könnte noch ein kurzes Gebrüll entweichen. Lassen wir also lieber Gnade walten. Die Vorstellung ist gelaufen. Zeit für ein kleines Ständchen zum Schluss. Hans Moser und Peter Alexander sangen es schon vorzeiten:

„Sag beim Abschied leise Servus, nicht Lebwohl und nicht Adieu, diese Worte tun nur weh … Es gibt jahraus jahrein ein‘ neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, und gibt’s auch kein Wiedersehn, einmal war es doch schön.“

Die Ratten verlassen das sinkende Schiff

Dem PI-NEWS-Autoren und Text-Dieb bleibt nachzureichen: Dr. Thomas Rietzschel (71) , Dr. phil., war Kulturkorrespondent der FAZ, dann freier Autor. Buch 2012: „Die Stunde der Dilettanten“, 2014: „Geplünderte Demokratie“. Und dies: Folgerichtig zur Rietzschel-Story verlassen die Ratten das sinkende CDU-Schiff, BILD meldet: Annegret Kramp-Karrenbauer, „Verteidigungsminister*in“ und Peter Altmaier, „Wirtschaftsminister“ legen ihr Bundestags-Mandat nieder. Der Fresssack, der unter „Wirtschaft“ immer nur Pizza verstand und die Mutti, die wirklich eine ist, aber nie einen Panzer von innen sah. Beide weg! Und in China fällt ein Sack Reis um …

