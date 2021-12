Von NADINE HOFFMANN | Ab 2023 werden Atomkraftwerke lediglich als Weihnachtsgeschenk in Miniaturform unter dem Tannenbaum liegen wie im berühmten und wunderbar politisch-unkorrekten Loriot-Sketch mit Opa Hoppenstedt. Denn Ende 2022 werden die letzten drei und jüngsten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Dass es dann nur noch drei sind, liegt an der Abschaltung von Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachen) und Grundremmingen C (Bayern) am 31. Dezember dieses Jahres.

Damit gehen 2021 mehr als 4000 Megawatt vom Netz. Immerhin zehn Prozent der täglichen Grundlast unseres Netzes und fünf Prozent der Spitzenlast. Ende 2022 in etwa nochmal so viel. Zusammen mit den 2021 stillgelegten Kohlekraftwerken kommt da ein ordentlicher Batzen zusammen, der in Zukunft „nicht mehr aus der Steckdose fließt“. Und das in einem Zustand, in dem mehr als die Hälfte des ins Netz gespeisten Stroms aus konventionellen Energieträgern stammt (also Kohle, Kernkraft, Erdgas), wie das nicht unter Verschwörungsverdacht stehende Statistische Bundesamt dokumentiert. Im dritten Quartal 2021 ist die Menge importierten Stroms gestiegen, was wohl erst der Anfang sein wird. Denn Deutschland steigt nicht aus dem Atomstrom aus, sondern aus der Eigenproduktion eines solchen und macht sich mehr und mehr abhängig vom Energieimport. Der Verbraucher bezahlt es ja.

Eine richtig durchdachte Geschichte, diese Energiewende einer Physikerin, die unglücklicherweise auf dem Kanzlerstuhl gelandet ist und in ihren Regentschaftsjahren die Grünen in Sachen Energie und Energieerzeugung links überholte. Ich bin mir sicher, die Nachbarstaaten lachen sich kaputt darüber.

Dazu passt eine Außenministerin, die der irren Meinung ist, das Netz könne den Strom speichern.

Apropos, mit der Abschaltung der Meiler geht nicht nur eine Menge Leistung verloren, sondern auch regulierbare Kraftwerke, die unser Netz überhaupt erst stabil halten können. Auf die Situation, wenn ab 2023 diese Sicherheitsfaktoren ausfallen und, geht es nach der Ampel, 2030 dann 80 Prozent des Strombedarfs in Deutschland aus Erneuerbaren stammen soll und kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, bereitet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Hilfe eines Kochbuchs (Kochen ohne Strom) schon einmal vor. Sollte es einen flächendeckenden Blackout geben, dann werden die Regierungsparteien die nächste Krise verschlimmbessern. Auch die in den Ländern. Thüringen beispielsweise will, obwohl es zu einem Großteil seinen Strombedarf importieren muss, bis 2040 eben diesen aus 100 Prozent Erneuerbaren decken. So viel Größenwahn lässt erschaudern.

Deutschland war einmal das Land der Ingenieure. Ich habe so viel Vertrauen in die Wissenschaft, dass ich sage, wenn wir die Forschung an „sauberen“ Kraftwerken vorangetrieben hätten, wären wir wahrlich die Vorreiter gewesen und das Endlagerproblem wäre vom Tisch. Hätten. Wären gewesen. Wie sähe eine wirklich umweltverträgliche Energiewende aus, die nicht von Ideologie getrieben und von Ängsten genährt wird? Sie käme ohne die Vogelschredderanlagen der stink- und einflussreichen Windkraftindustrie daher und würde den Energiepreis nicht zur Teuerungsrate des Jahres machen.

Während in anderen Ländern an Kraftwerken geforscht wird, die kaum noch „giftigen“ Abfall hervorrufen, wird so viel Wissenschaftsdrang in Deutschland der Riegel vorgeschoben, denn mit der Abschaltung der letzten AKWs 2022 ist eine solche Forschung nicht mehr möglich. Russland läuft Deutschland diesbezüglich den Rang ab. Während die weniger selbstzerstörerischen Mitglieder der EU den Atomstrom als nachhaltig einstufen lassen wollen, wird er hier abgeschaltet. Man wird bald ins Ausland fahren müssen, um Energieerzeugung zu erleben, die sichere Versorgung ermöglicht.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)