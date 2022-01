Von WOLFGANG HÜBNER | Die Einführung der ohnehin willkürlichen und schikanösen 2G-Plus-Regelung auch für die Teilnahme von Abgeordneten an Sitzungen des Bundestags kommt einem Ausschluss derjenigen demokratisch gewählten Volksvertreter gleich, die nicht „geimpft“ sind und das auch nicht unter erpresserischem Druck auf sich nehmen wollen. Diese Maßnahme dient nicht dem Gesundheitsschutz, um den es ohnehin schon längst nicht mehr geht, sondern der faktischen Aussperrung derjenigen Bundestagsabgeordneten von den Sitzungen, die im Widerspruch zu der Corona-Politik des Machtblocks stehen.

Damit werden nicht nur die Rechte der betroffenen Personen mit Füßen getreten, sondern auch die ihrer Wähler, aber auch der deutschen Demokratie insgesamt. Was mit der Aussperrung der impffreien Bundestagsabgeordneten beabsichtigt ist, muss als kalter Putsch bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den von den 2G-Plus-Regeln schon mehr als genug gepeinigten impffreien Bürgern haben Bundestagsabgeordnete nicht die geringste Ausweichmöglichkeiten bei der Ausübung ihres Mandats. Insofern werden sie daran gehindert, ihrem Wählerauftrag nachzukommen. Wer das betreibt, will keine Demokratie mehr, sondern eine Mehrheitsdiktatur.

Selbstverständlich müssen die betroffenen Abgeordneten und ihre Fraktionen mit allen rechtlichen Mitteln gegen dieses Demokratieattentat im Bundestag vorgehen. Wahrscheinlich aber wird das wohl nur die AfD-Fraktion tun. Für diese ist nun die Stunde der bislang schwersten Prüfung gekommen: Denn sie muss absolut geschlossen und entschlossen reagieren: Entweder sitzen alle im Plenum oder keiner!

Denn auf keinen Fall darf sich die AfD-Fraktion in „Geimpfte“ und Genesene einerseits, in Impffreie andererseits auseinanderdividieren lassen. Und sie sollte das so spektakulär wie nur irgend möglich gestalten, um größte öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn die AfD-Fraktion in dieser Situation wackelt und unklare Signale sendet, hat sie für den Rest der Wahlperiode verloren und wird sich davon nicht mehr erholen. Deshalb steht nicht nur das Schicksal der Fraktion, sondern der ganzen Partei auf dem Spiel. Ihre Feinde wissen das genau. Weiß es auch die AfD?

Hinweis von PI-NEWS: Bei einer Abstimmung der AfD-Fraktion am Dienstagabend entschied sich eine knappe Mehrheit dagegen, dass die Fraktion wegen der 2G-Plus-Regel geschlossen auf der Zuschauertribüne Platz nimmt.



