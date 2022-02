Von WOLFGANG HÜBNER | Seit Beginn dieses Jahres machen in Frankfurt am Main an den samstäglichen „Spaziergängen“ der Kritiker von Corona-Zwangsmaßnahmen, Impfpflicht und Grundrechtseinschränkungen immer mehr Menschen mit. Trotz meist unwirtlichem Wetter strömen Samstag für Samstag und zusätzlich auch an anderen Tagen Frauen und Männer aus allen Altersgruppen, sozialen Schichten und auch mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen in großer Zahl zusammen, um in absolut friedlicher und disziplinierter Weise ihren Protest und Widerstand kund zu tun. Sie sind Teil einer flächendeckenden Protestbewegung, die es in dieser Weise und Zahl noch nie seit der Wiedervereinigung in Deutschland gegeben hat.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die Gegner der „Spaziergänge“ zu Wort melden würden. In Frankfurt ist das nun der Fall, wie eine sogenannte „Frankfurter Erklärung Solidarität und Zusammenhalt“ dokumentiert. Darin wird den Teilnehmern der Samstagsmärsche vorgeworfen, sich nicht von Rechtsextremen, Rechten, Antisemiten und „Feinden unserer Verfassung“ zu distanzieren. Die Frankfurter Bürger werden aufgerufen, „sich nicht an den sogenannten Spaziergängen der Corona-Leugner*innen zu beteiligen.“

Initiiert wurde die Erklärung aus Kreisen der Grünen, der SPD und des DGB. Zu den bekannten Unterzeichnern gehören auch CDU-Politiker wie die ehemalige Oberbürgermeistern Petra Roth, Uwe Becker und der hessische Finanzminister Michael Boddenberg. Ebenfalls unterzeichnet haben Vertreter der Amtskirchen und der Jüdischen Gemeinde. Und selbstverständlich auch der amtierende Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD/AWO).

Es ist also ein wohlbekanntes Spektrum aus Linken, Grünen und etablierten Personen der sogenannten Frankfurter „Zivilgesellschaft“. Für sie alle ist es offenbar unerträglich, Woche für Woche mit immer mehr anwachsendem Protest aus der wahren Mitte der Gesellschaft konfrontiert zu sein. Zwar wird in der „Erklärung“ beteuert: „Das Demonstrationsrecht und das Recht auf Meinungsfreiheit sind grundgesetzlich verbriefte hohe Güter“. Doch kommt es in den Kreisen der Unterzeichner immer darauf an, wer demonstriert und für welche Sache.

Und es ist ganz offensichtlich so, dass weder die Teilnehmer der Spaziergänge noch deren Anliegen akzeptiert oder gar unterstützt werden sollen. Sie sollen sogar unter den Verdacht des „Antisemitismus“, ja selbst der „Holocaustleugnung“ gestellt werden. Das ist so infam wie völlig unbegründet und unbelegt. Vielmehr geht es den Initiatoren und Unterzeichnern der „Erklärung“ einmal mehr nur um Eines, das sie auch gar nicht leugnen, nämlich „klare Kante gegen rechts“ zu zeigen.

Damit machen sie zweierlei klar: Erstens haben sie weder den Charakter noch das Anliegen der „Spaziergänger“ verstanden noch wollen sie beides verstehen. Und zweitens entlarvt die Zielrichtung „klare Kante gegen rechts“ die wahre Absicht der Initiatoren: Ein linksgrünes Manifest mit bürgerlichen und kirchlichen Alibiunterzeichnern in die Welt zu setzen, um nicht die gewohnte Dominanz über das Meinungsspektrum in Frankfurt zu verlieren. Es geht also nicht um Sorge um die Demokratie, es geht nicht um Angst vor „Hass und Hetze“, sondern es geht schlichtweg um die Behauptung politischer und gesellschaftlicher Macht.

Es hat übrigens noch nie eine „Erklärung“ aus den oben genannten Kreisen gegeben, die an gemeinsamen Demonstrationen von Linken, Grünen und militanten Linksextremisten Anstoß genommen hätten. Deshalb ist diese verlogene und heuchlerische „Frankfurter Erklärung“ nur ein sehr guter Grund mehr, die friedlichen „Spaziergänge“ fortzusetzen, bis die Ziele ihrer Teilnehmer erreicht sind und auch in Frankfurt die Grundrechte wieder für alle Menschen gelten.

