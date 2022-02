Von MANFRED W. BLACK | Die Grünen warten mit einer neuen revolutionären Idee auf: Die Familienministerin von Rheinland-Pfalz, Katharina Binz (Bündnis90/Die Grünen), hat den Wettbewerb „Queer Wein Rheinland-Pfalz“ gestartet. Natürlich mit Steuermitteln. Dass Binz auch stellvertretende Ministerpräsidentin der rot-grünen Landesregierung ist, verleiht der Aktion eine ganz besondere Note.

Der Wettbewerb richtet sich an schwule, lesbische, bisexuelle und intergeschlechtliche Winzer. An der Aktion können, so heißt es offiziell, solche Weingüter teilnehmen, bei denen Nicht-Heterosexuelle „in verantwortungsvoller Position tätig sind“.

Anders formuliert: Es sollen sich in der Landeshauptstadt Mainz die Winzer melden, die einen non-binären Kellermeister beschäftigen. Oder eine lesbische Traubenchefpflückerin. Trans-Winzer haben wahrscheinlich ganz besondere Chancen.

Ministerium will 500 Flaschen kaufen

Hoch erfreut erläutert das LGBT-Onlinemagazin Queer die in Deutschland bisher einmalige Aktion im schönsten Gender-Deutsch: „In einer Verkostung ermitteln anschließend Expert*innen bis zu zwei Weine, die Botschafter für „QueerWein Rheinland-Pfalz“ sein werden.“ Die so „ausgewählten ‚QueerWeine Rheinland-Pfalz‘ sollen am 18. Mai 2022, dem Verfassungstag des Landes, vorgestellt und bundesweit an Multiplikator*innen in Politik und Gesellschaft versendet werden“.

Das grüne Ministerium will gleich auch selbst den Absatz der ausgezeichneten queeren Weine fördern, die allerdings nicht mehr als zehn Euro kosten sollen: Um genügend Wein-Flaschen für den Versand zur Verfügung zu haben, will die Ministeriumsspitze 500 Flaschen der auserwählten Weine erwerben. Was für die Ministerialbeamten kein Problem sein wird – der Steuerzahler kommt für die weinseligen Geschenke auf.

Es hagelt Kritik

Die ehemalige Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) – sie war 1994 Nahe-Weinkönigin und 1995/96 Deutsche Weinkönigin – hat flugs Kritik an dem von den Grünen ausgelobten Wettbewerb geübt: „Unsere Winzer an der Ahr treibt ganz Anderes um: Keller sind komplett weggespült worden von der Flut, ganze Ernten verloren gegangen.“

Insbesondere jetzt „steht die sexuelle Identität nicht im Vordergrund“. Mit der sexuellen Ausrichtung habe „auch die Güte eines Weines (…) nichts zu tun“. „Ich glaube, dass durch solche Aktionen den berechtigten Anliegen der Queerszene eher ein Bärendienst erwiesen wird.“

Deutlicher – und sarkastisch – wird die Publizistin Birgit Kelle in der Schweizer Weltwoche. Die vierfache Mutter zieht die rot-grüne Landesregierung anschaulich durch den Kakao. Die LGBT-Szene sei womöglich traurig darüber, dass immer noch in deutschen Landen der Hetero-Wein die Märkte dominiert, obgleich „doch jeder weiß, was für einen eklatanten geschmacklichen Unterschied es macht, wenn ein non-binärer Winzer das Fass gerollt hat“.

Künftig auch queeres Bier?

Birgit Kelle fordert: „Nieder mit den alten weißen Hetero-Winzern! Her mit der Trans-Weinkönigin!“ Film-Produzenten brächten zwar – in Zeiten von Political Correctness – schon nahezu in jedem Drehbuch „irgendwie noch eine benachteiligte schwarze Lesbe unter“, (…) um die ‚Sichtbarkeit‘ queerer Menschen zu gewährleisten“. Aber jetzt sei zusätzlich „das politisch korrekte Regenbogen-Saufen“ angesagt.

Damit nicht genug. Kelle kommt auch „queeres Bier“ in den Sinn. Sie fragt: „Gibt es nicht auch einen bislang gesellschaftlich zu wenig beachteten schwulen Lack-und-Leder-Bier-Brauer, der mit haariger Brust bei ‚Germanys Next Queer-Brauer‘ vor einem Kupferkessel posieren würde?“

Da werde man, so Kelle, „doch selbst als Hetero-Cis-Frau noch ganz wuschig“.