Wenn einem Konto um Konto gekündigt wird; wenn einem allein aufgrund seines patriotischen Engagements über Jahre Knüppel zwischen die Beine geworfen werden; wenn permanent Videos aus dem Netz gelöscht werden; wenn man Einreiseverbote erhält und mit Anzeigen überzogen wird: könnte man klagen, zetern und sich empören. Manch einer radikalisiert sich nach solchen Erfahrungen.

Brittany Sellner hat sich für einen anderen Weg entschieden: fürs Weiterkämpfen. So friedlich und gesetzestreu wie vehement! Sie, mittlerweile 29 Jahre alt, steht seit Jahren an vorderster patriotischer Front.

Als die Amerikanerin noch ihren Mädchennamen Brittany Pettibone führte, hatte sie als junge Erwachsene eine vielversprechende Karriere als Schriftstellerin eingeschlagen. Nahezu sämtliche Geschäftsbeziehungen, Verträge und Kontakte brachen dann zusammen, nachdem sie sich erstmals Pro-Trump bekannt hatte. Sie biss auf die Zähne und verstärkte ihr Engagement.

Rasch hatte sie hunderttausende Follower auf ihren Youtube-Kanälen und sonstigen sozialen Netzwerken. Jung und naiv – wie sie heute eingesteht – ging sie davon aus, daß es allen Leuten doch eigentlich um das Wahre und Gute gehen müsse. Daher – und getragen von ihrem unerschütterlichen katholischen Glauben – gab sie nie klein bei. Vom Image eines jubelnden Trump-Fans hat sie sich längst entfernt. Geblieben ist ihr Ansporn, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Sie begann, die Welt zu bereisen, wurde ernstzunehmende Reporterin und wagte sich in heikelste Situationen: in die Banlieues zwischen brennende Barrikaden, unter Betrüger und Strippenzieher, auf Kundgebungen unter gewalttätige Antifas.

Als toughe, rechte Influencerin ist Brittany eine absolute Ausnahmeerscheinung, und es ist ein großartiges Lesevergnügen, ihren hürdenreichen Weg – im Wortsinne übrigens: zu Lande, zu Wasser und in der Luft – mitzuverfolgen. Wie sie während der berüchtigten „Defend Europe“-Aktion der Identitären Bewegung auf Sizilien ihren Ehemann Martin Sellner kennen- und bald liebenlernt, wie sie Geheimdienstbefragungen, Überwachungen, Haftaufenthalte und Hausdurchsuchungen erlebt und übersteht hat.

Die Autorin ist dabei so ernst wie nötig und so ironisch wie möglich. Was macht sie (siehe Titelbild) im Abendkleid auf einer hochgerüsteten Kundgebung? Wohin führt es, wenn man eigentlich Mädchenträume verfolgt, aber dann hart in der Realität landet?

„Wir haben keine Angst. Uns ist klargeworden, dass es in totalitären Zeiten wie diesen gar nicht darum geht, ohne Repressionen und Verunflimpfungen durchzukommen. Es geht darum, unser Leben zu leben – und es in den Dienst zu stellen: den Dienst Gottes, unserer Familien und unserer Heimatländer. Martin und ich sind noch lange nicht am Ende unseres Wegs. Unser Kampf ist nicht vorbei.“

Bestellempfehlung:

» Brittany Sellner: „An vorderster Front“. Aus dem Englischen übersetzt von Ellen Kositza. Schnellroda: Antaios 2021, 335 S., 20 Euro – hier bestellen