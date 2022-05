Von MANFRED W. BLACK | CSU-Generalsekretär Martin Huber bestreitet immer noch, in seiner Doktorarbeit erheblich gegen geltende wissenschaftliche Standards verstoßen zu haben. Nun hat der Spiegel in Hubers Dissertation weitere fragwürdige Passagen gefunden, die die Wissenschaftlichkeit der Doktorarbeit in Frage stellen.

Doch selbst beträchtlicher Diebstahl geistigen Eigentums bei Doktorarbeiten scheint in der heutigen Politiker-„Elite“ steile Karrieren nicht mehr ernsthaft zu behindern. Das zeigt auch das bizarre Beispiel des neuen FDP-Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai, dem im Jahr 2012 der Doktortitel wegen Betrugs aberkannt worden ist (PI-NEWS berichtete).

Nicht wenige Politiker entscheiden zwar oft über Recht und Gesetz sowie über Ethik und Moral – nehmen „all diese Werte aber offenbar nicht sonderlich ernst (…), sobald es um ihre eigenen Belange geht“ (Business Insider).

Huber: Fragwürdige Qualität

Anfang Mai hat der Wissenschaftspublizist Jochen Zenthöfer 25 Zitate in der Dissertation von Martin Huber mit der Begründung beanstandet, dass es hierfür keine, unzureichende oder falsche Quellenangaben gibt. Es geht also um relevante Plagiate.

Jetzt berichtet der Spiegel über weitere fragwürdige längere Textstellen. Ebenfalls hier hat der FDP-Politiker anscheinend das versäumt zu tun, was für wissenschaftliche Arbeiten zwingend vorgeschrieben ist: die Quellen klar kenntlich zu machen.

In einem Fall, so das Hamburger Magazin, „nutzt er dafür offenkundig auch den Spiegel als Quelle und bediente sich umfangreich und teils wörtlich, ohne den Ursprungstext zu nennen“. Außerdem soll Huber eine im Internet verfügbare Powerpoint-Präsentation als Vorlage benutzt haben, ohne den Ursprung oder die Verfasser zu nennen.

Wegen der neue Vorwürfe prüft nun die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) die Doktorarbeit von Martin Huber ein zweites Mal. Der CSU-Generalsekretär sagte zu den Vorwürfen das, was früher schon Annette Schavan und Karl-Theodor von und zu Guttenberg gesagt haben, als sie des Plagiats überführt worden waren: Er habe seine Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen erstellt“.

Doktortitel aberkannt – aber Generalsekretär

Für Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder ist der Fall Huber ein neuer Beweis dafür, dass schwere wissenschaftliche Verfehlungen in Doktorarbeiten von Politikern oder auch Journalisten leider allzu oft als Kavaliersdelikte abgetan werden. Für diese These spricht auch der Fall des heutigen FDP-Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai, der in Teheran geboren wurde.

Er war mehrere Jahre Bundestagsabgeordneter (Rhein-Kreis Neuss). Djir-Sarai promovierte 2008 an der Universität zu Köln mit einer nur scheinbar wissenschaftlichen Arbeit (Titel: „Ökologische Modernisierung der PVC-Branche in Deutschland“).

Doch 2011 gingen Plagiatsjäger von VroniPlag auf Djir-Sarais Spur. Sie fanden auf 121 Seiten Passagen, die aus Sicht des Netzwerks ein schwer wiegendes Plagiat darstellen. Die Kölner Hochschule sah sich gezwungen, Untersuchungen anzustellen.

Ergebnis: Bijan Djir-Sarai wurde 2012 der Doktortitel wegen Plagiaten entzogen. Das hinderte die FDP freilich nicht daran, Djir-Sarai im April 2022 zum wichtigsten Politiker der Freidemokraten zu machen – nach dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner: Er wurde FDP-General auf Bundesebene.

