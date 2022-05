Von KEWIL | Es sind die immer gleichen Lügen der Medien über Asovstal in Mariupol in der Ukraine zu korrigieren. So hat Putin bereits im April Zivilisten freien Abzug aus dem riesigen Fabrikgelände von Asow-Stahl (deutsche Schreibweise) zugesagt, und das ist auch deutlich im Interesse der Russen, die keine Russland-freundlichen Zivilisten – Mariupol ist zu 90 Prozent russischsprachig gewesen – zerbomben wollen.

Russland schießt auf diese Leute auch gar nicht, wie unsere Presse dreist daherlügt, sondern ist froh, wenn sie aus der Schusslinie sind. Hier das Lügenblatt Spiegel, wie es ein Geisel-Video unverschämt manipuliert hat.

Genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Evakuierung der Zivilisten verläuft nur schleppend, weil die ultranationalen ukrainischen Asow-Söldner, die sich in den riesigen Katakomben von Asow-Stahl verschanzt haben, keinerlei Interesse an der Freilassung dieser Zivilisten haben, die mehrheitlich ihre Feinde sind, sondern sie als Geiseln und Schutzschilde missbrauchen. Angeblich wollen die ukrainischen Söldner jetzt sogar 1 Tonne Lebensmittel pro 15 Geiseln.

Trotzdem haben ein paar Evakuierungen geklappt, weil die hungrigen rechtsradikalen Asow-Söldner die Gelegenheit benutzen wollten, um selber aus den Bunkern abzuhauen. Als die Russen das bemerkten, eröffneten sie jedes Mal das Feuer und beschossen die Fabrikanlagen. Das benützten die westlichen Lügenmedien, um den Russen wieder böse Aktionen unterzuschieben.

Nein, die Russen lassen einfach die extrem nationalen Asow-Söldner nicht entkommen, sondern wollen sie alle gefangen nehmen, genauer untersuchen und einsperren. Wenn nicht, werden Nazi-affinen Söldner erschossen oder von Bomben zerfetzt. Alles andere macht für die russische Armee keinen Sinn.

Sehen Sie hier ein Propaganda-Video der Ukrainer aus den weitläufigen Katakomben von Asovstal. Diese Frauen und Kinder könnten die Bunker schon lange sofort verlassen, wenn es nach den Russen ginge. Nein, es sind die extremen ukrainischen Truppen, welche diese Zivilisten als Geiseln und Schutzschilde gerne ewig bei sich behalten.

Durch diese unterirdischen Gänge kann man sich aber nicht durchkämpfen. Den Russen bleibt nichts anderes übrig, als die unterirdischen Asow-Söldner zu bewachen und auszuhungern. Was sonst? Und auch interessant: Wer oder was verbirgt sich noch in den Katakomben, dass die Asow-Brigade nicht aufgeben will?

Like