Von KEWIL | Der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg, Danyal Bayaz (38), hat einen Kriegssoli für die Schießereien, die schweren Waffen, die Zerstörung und den Wiederaufbau der Ukraine vorgeschlagen, den deutsche Kartoffeln zahlen sollen.

Der Bund komme aus seiner Sicht nicht darum herum, nach der Krise die Steuern anzuheben, um die gewaltigen Lasten durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie finanzieren zu können. „Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit“, fragte der Grüne am Donnerstagabend im SWR.

Bayaz, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft hat, denkt dabei ziemlich folgerichtig. Erst finanzieren wir der Ukraine Panzerhaubitzen, Leoparden und Flugabwehrraketen, die das Land in eine Ruine mit vielen Toten verwandeln, nebenher boykottieren und sanktionieren wir zu unserem eigenen Nachteil, aber zur Freude Selenskis, die Russen, zahlen exorbitante Gas- und Energiepreise und versorgen die ukrainischen Flüchtlinge hier mit allem, was sie brauchen.

Und hinterher sind wir so freundlich und blechen Kiew noch eine Billion Euro für den Wiederaufbau und seine korrupten Politiker. Dazu kommt die jahrelange Kostenübernahme für den EU-Beitritt der Ukraine, die netto nie einen Gewinn für die EU erwirtschaften wird.

Es ist tatsächlich die Frage, ob da überhaupt ein einziger Kriegssoli reicht. Vielleicht sollten wir gleich die Hälfte unserer Moneten nach Kiew schicken. Die andere Hälfte brauchen wir noch zur übrigen Weltrettung und ein wenig Essen.

Der Chef von Bayaz ist Minischterpräsident Krätschmän von The Länd, und der findet die Soli-Diskussion gerade nicht so gut und will den Kriegssoli erst ein bisschen später. Der grüne Kretschmann (alte Schreibweise) war früher, wie alle älteren Grünen, ein Anhänger kommunistischer Verbrecher, in seinem Fall der Massenmörder Mao und Pol Pot.

Heute hat der typische Grüne keinen Beruf gehabt, dafür Migrationshintergrund, und von den Einheimischen, die schon länger hier wohnen, hält er nicht viel. Er überlegt nur immer, wie er an ihr Geld kommt. Insofern ist Danyal Bayaz typisch grün. Er wohnt noch nicht mal in Stuttgart, sondern in München.

