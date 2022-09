Wie die Leser wissen, bin ich davon überzeugt, dass Putins Duldung von Beleidigungen und Provokationen dazu geführt hat, mehr und schlimmere Provokationen zu provozieren, und nicht, wie von ihm beabsichtigt, den Konflikt herunterzuspielen.

Wie Sie ebenfalls wissen, bin ich davon überzeugt, dass seine „begrenzte Militäroperation“ im Donbass, mit der die Russen im Donbass, die früher zu Russland gehörten, vor den schrecklichen Übergriffen der ukrainischen Streitkräfte und der Neonazi-Milizen geschützt werden sollten, ein Fehler war.

Es war ein Fehler, weil der Westen eine begrenzte Operation als „Invasion der Ukraine“ bezeichnete und die langsamen Fortschritte als Beweis für das Versagen Russlands wertete. Es ist ein Fehler, weil die Langsamkeit der russischen Offensive, mit der die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur so gering wie möglich gehalten werden sollten, dem Westen reichlich Zeit gab, sich selbst davon zu überzeugen, sich mehr und mehr zu engagieren – mit diplomatischer Unterstützung, Geld, Waffen und Munition, Ausbildung und jetzt auch mit Satelliteninformationen, um die russischen Streitkräfte ins Visier zu nehmen.

Meines Erachtens hat sich Putin so verhalten, wie sich der britische Premierminister Chamberlain verhalten haben soll, und damit zu aggressiveren Handlungen ermutigt. Frieden um jeden Preis zu wollen, führt zum Krieg.

Da es dem Kreml nicht mehr möglich ist, von „unseren westlichen Partnern“ zu sprechen oder zu leugnen, dass sich der Westen im Krieg mit Russland befindet, ist er, um einen Krieg zu vermeiden, von dem er weiß, dass er nuklear wäre, zu meiner Schlussfolgerung von vor acht Jahren gelangt, dass, wenn die Gebiete in den heutigen künstlichen Grenzen der Ukraine, die des russischen Schutzes bedürfen, wieder in Russland eingegliedert würden, der Konflikt aufhören oder zu einer direkten westlichen Militäraggression gegen Russland werden müsste.

Da Biden sagt, er habe keine Lust auf einen Krieg mit Russland und werde keinen zulassen, und da die NATO zu einem solchen Krieg nicht fähig ist, versprechen die heute beginnenden Volksabstimmungen in den befreiten Gebieten der Ukraine, die zweifellos erfolgreich sein werden, die Gefahr eines Armageddon zu verringern.

Obwohl meiner Meinung nach die Führung überall in der westlichen Welt satanisch und wahnsinnig ist, glaube ich nicht, dass die westlichen Regierungseliten bereit sind, Selbstmord zu begehen, indem sie russisches Territorium angreifen. Der Westen kann sagen, dass er das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung nicht anerkennt, aber wenn Russland sagt, dass es russisches Territorium ist, dann ist es das auch.

Damit Sie es verstehen: Die Referenden sind Putins Art, den Konflikt zu beenden, bevor er sich zu einem Atomkrieg ausweitet. Putins Rettung der Welt vor einem Atomkrieg wird von den westlichen Presstituierten, den Marionettenregierungen Washingtons in der EU und im Vereinigten Königreich oder von der Marionette, die als NATO-Generalsekretär fungiert, nicht anerkannt werden.

Aber was sie denken, spielt keine Rolle. Putin tut, mit Verspätung, sein Bestes, um uns alle vor einem Atomkrieg zu bewahren. Beten Sie, dass er Erfolg hat.

Wenn es Putin gelingt, einen Atomkrieg zu verhindern, bedeutet das nicht, dass in Russland Frieden herrscht. Die Auflösung der Sowjetunion durch Washington, bei der sowjetische Provinzen oder Republiken in unabhängige Staaten umgewandelt wurden, sowie die Freiheit, die der Westen seit 30 Jahren bei der Finanzierung von NRO und dem Aufbau subversiver Netzwerke in den ehemaligen sowjetischen Provinzen hat, gibt Washington die Möglichkeit, Kriege an den Grenzen der Russischen Föderation zu schüren, wie es derzeit zwischen zwei ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken, Kirgisistan und Tadschikistan, geschieht, und Putsche wie den jüngsten Versuch in Kasachstan zu schüren. Das Imperium diente einem Sicherheitszweck, zu dem Russland letztendlich zurückkehren muss, wenn der Westen weiterhin gegen Russland vorgeht.

Bei den anderen Bedrohungen der westlichen Zivilisation, mit denen wir konfrontiert sind, können wir nicht auf Putins Hilfe zählen. …

(Dies ist der Beginn eines längeren aktuellen Artikels von Paul Craig Roberts, der unter Reagan einmal Minister war. Übersetzt mit www.deepl.com. Der Rest ist hier und beschäftigt sich mit der Tyrannei im Westen, ist aber nicht übersetzt. Probieren Sie es mal mit deepl.com!)

Like