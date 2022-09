Von KEWIL | Wir kennen uns in Russland und der Ukraine nicht gut aus, wir haben keinen Einblick in die russische Politik und sind keine Militärstrategen, aber dass bei der „Militäraktion“ der Russen in der Ukraine etwas gewaltig schiefläuft, sieht jeder. Während die russische Front seit Wochen nur meterweise vorrückte oder stillstand, weichen die Russen jetzt sogar im Nordosten zurück und verlieren Gelände. Selenski faselt schon von Sieg und die westliche Presse, die dem permanenten Lügner alles glaubt, schreibt bereits begeistert von „Wendepunkt„.

Dabei steht nach wie vor unverrückbar fest, dass Russland diesen Krieg nicht verlieren kann und Putin nicht verlieren darf, sonst ist er todsicher als Präsident weg vom Fenster und Russland auf Jahrzehnte hinaus ein Sklave des Westens und Untertan der USA. Das wissen alle. Was läuft also schief?

Der Fehler war von Anfang an, dass Russland diesen Krieg auf die leichte Schulter genommen hat und ihn quasi nebenbei gewinnen wollte. Man zieht gegen Kiew und in fünf Tagen hauen dort alle ab? Nein, sie sind alle geblieben und heute noch dort. Dann die schonende Eroberung der hauptsächlich von Russen bewohnten und russophilen Oblaste im Süden. Anfangs passabel schnell, dann stockend und jetzt das.

In Moskau nehmen sie das anscheinend oder scheinbar immer noch nicht ernst. Putin hat gestern fröhlich ein Riesenrad eingeweiht und einen Boxkampf besucht, das Leben in der Hauptstadt sei normal, vom Ukrainekrieg merke man nichts. Allerdings laufen in ganz Russland gerade noch wichtige Regional- und Kommunalwahlen.

Hinter den Kulissen dürften aber bereits die Fetzen fliegen. Es gibt auch viele Hardliner, die mit der „Militäraktion“ keineswegs zufrieden sind und harte Action fordern. Während die Ukraine zugibt, dass sie sogar die Krim beschießt, sind die russischen Streitkräfte aus „Freiwilligen“ zusammengewürfelt, Veteranen, die man mit hohem Sold gelockt hat, Männer aus den eroberten Gebieten Lugansk und Donetzk und Söldnern. Wo sind die Tschetschenen überhaupt geblieben?

Und was tut der Westen? Alle NATO-Länder liefern ungeniert Waffen ohne Ende wie die Himars-Raketen mit bis 300 km Reichweite. Und die westlichen Geheimdienste liefern Informationen aller Art von Satellitenbildern bis zur Gefechtsfeldaufklärung – wo stehen die Russen gerade, wo könnt ihr hinballern und so weiter. Dazu werden parallel ukrainische Soldaten im Westen und von westlichen Ausbildern trainiert. Die NATO ist doch längst Kriegspartei!

Und das wird für die Russen nicht besser, sondern jeden Tag schlimmer. Und was folgt daraus und rückt jeden Tag näher? Genau! Der Krieg wird eskalieren, irgendwann folgt ein Atomschlag. Genau das, was Paul Craig Roberts schon seit Wochen auf PI-NEWS in mehreren Artikeln voraussagt: Armageddon!

