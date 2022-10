Von ROBERT ANDERS | Kaum lagen am Abend nach der Wahl in Niedersachsen die ersten Wähleranalysen vor, meldete sich Dieter Stein, Chef der „Jungen Freiheit“, mit dem Hinweis, die AfD verdanke ihren Erfolg vorrangig enttäuschten FDP- und CDU-Wählern, nicht aber von der Partei mobilisierten Nichtwählern. Faktisch dürfte Stein, die Richtigkeit solcher Analysen vorausgesetzt, durchaus nicht falsch liegen. Immerhin sind 40 Prozent der wahlberechtigten Niedersachsen der Wahl ferngeblieben. Das ist ein riesiges Potential, auf das keine andere Partei künftig so hoffen kann wie die AfD. Aus diesem Potential hat die niedersächsische AfD nur sehr unzureichend profitiert.

Doch der ehemalige Lucke/Petry/Meuthen-Anhänger wollte mit seiner schnellen Wortmeldung dem ihm verhassten Kurs des „Solidarischen Patriotismus“ eine Ohrfeige versetzen. Denn dessen Strategen wie Björn Höcke und Benedikt Kaiser setzen große Hoffnungen auf die Gewinnung eines nicht unbeträchtlichen Teils der Nichtwähler für die AfD und auch für eine rechtsoppositionelle Bewegung gegen das Machtkartell. Die zu erwartende Verschärfung und Zuspitzung der sozialen Lage von vielen Millionen in Deutschland bieten ja auch die Möglichkeiten, von den Kartellparteien enttäuschte Menschen von der Abwanderung in Wahlenthaltung und Wahlboykott abzuhalten und in eine konstruktive Richtung zu führen.

Dieter Stein und andere, nicht wenige auch in der AfD, hegen jedoch weiter die illusionäre Hoffnung, eine möglichst „bürgerlich“ auftretende AfD könne doch noch irgendwie zum Junior-Koalitionspartner von Union und FDP werden. Aber eine „bürgerliche“ Hilfskraft wird nicht gebraucht, allemal können CDU/CSU und die SPD wieder eine Koalition bilden, die Grünen werden dann gerne mit im Boot sein. Wolfgang Hübner hat am Sonntag auf PI-NEWS den bemerkenswerten Wechsel von CDU- und FDP-Wählern zur AfD positiv registriert. Das hat immerhin zum Rauswurf der FDP in Hannover geführt.

Diese Entwicklung signalisiert eine aus wachsender Not resultierende Umorientierung in Teilen der Mittelschichten und des ökonomischen Mittelstands. Das ist gut und überfällig. Daraus aber den Schluss ziehen, die AfD solle ihr Hauptaugenmerk nicht mehr auf die riesige Zahl der sozial besonders gefährdeten und abgehängten Deutschen richten, ist mit Blick auf die krisenhafte Zukunft schlicht falsch. Der „Solidarische Patriotismus“ hat nämlich seine Stunde noch vor sich. Und Dieter Stein, das hat ja schon eine gewisse Tradition, liegt einmal mehr falsch.

