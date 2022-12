In der vergangenen Plenarwoche brachte die AfD-Fraktion im Bundestag zwei Anträge zur Unterstützung bzw. Entlastung von Familien und dem Entgegenwirken von Kinderarmut ein. Schon in der letzten Legislaturperiode hatte die AfD mit diesem Antrag den Versuch unternommen, Familien in Deutschland unter die Arme zu greifen und Kinderarmut zu bekämpfen – leider erfolglos.

Kinderarmut ist in Deutschland mittlerweile keine Seltenheit mehr. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der in Armut lebenden Kinder kontinuierlich an. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in mittellosen Verhältnissen auf. 20 Prozent der unter 18-Jährigen und somit ca. 2,8 Millionen Kinder gelten in diesem Land als arm. Die Frage, wie das im besten Deutschland aller Zeiten überhaupt passieren kann, kann ganz einfach beantwortet werden – diese Armut ist hausgemacht! Hausgemacht von einer links-grünen Regierung, die die schlechte Arbeit der Vorgängerregierung übernimmt und mit ihrem ideolgischen Wahn noch verstärkt. Maßnahmen wie die Erhöhung des Kindergeldes und eine 300-Euro-Einmalzahlung sollen den Bürger milde stimmen.

Ampel setzt auf Massenmigration statt auf aktive Familienpolitik

Martin Reichardt, der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, sagte dazu in seiner Rede am vergangenen Donnerstag: „Der Auftrag einer jeden Bundesregierung ist es, für den Bestand des Staatsvolks und damit für die Zukunft des Staates Sorge zu tragen.“ Doch damit stößt Reichardt auf taube Ohren bei den Abgeordneten, die mit Deutschland noch nie etwas anzufangen wussten. „Anstatt einer aktivierenden Familienpolitik setzt unsere Regierung aber auf Massenmigration.“

Bereits über zwei Millionen Menschen sind über das Asylsystem in unser Land eingewandert. Nach offiziellen Angaben belaufen sich die Kosten für den deutschen Steuerzahler dabei auf rund 60 Milliarden Euro pro Jahr. Die Anmerkung des CDU-Abgeordneten Johannes Steiniger (CDU/CSU), dass das Familiensplitting 70 Milliarden Euro kosten würde und es unseriös von der AfD sei, keine Finanzierungsvorschläge zu machen, wäre damit auch beantwortet. Weniger Asylbewerber bedeutet mehr Unterstützung für deutsche Familien und Kinder.

Deutsche sterben aus

Rund 58 Prozent der Deutschen geben an, dass Kinder einen zu großen Kostenfaktor darstellen, 48 Prozent sehen Vereinbarkeitsprobleme mit der Karriere. Und das, obwohl im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2000 knapp 25 Prozent mehr Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren von ihrer eigenen Erwerbstätigkeit lebten. Deutschland gehört zu den Ländern mit dem niedrigsten Geburtenniveau weltweit. Pro Frau werden aktuell zwischen 1,3 und 1,4 Kindern geboren. Deutschland liegt damit weit unter dem bestandserhaltenen Niveau. Ab einer Geburtenrate von 1,0 Kindern pro Frau kommt es bei der neuen Generation zu einer Halbierung in der Anzahl. Bisher ist die Bevölkerung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten mit jeder neuen Generation, ohne Zuwanderung, jeweils um ein Drittel geschrumpft.

Die AfD fordert in ihren Anträgen eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Artikel für Kinder und Familien auf sieben Prozent. Eine Forderung, die vermutlich jede Familie, jede Frau mit Kindern oder jeder Mann mit Kindern begrüßt. „Denn wir brauchen starke Familien, die sich wieder trauen, Ja zu Kindern und Familien zu sagen“, so Reichardt.

Kinder passen für viele nicht in „Work/Life-Ballance“

Doch immer, wenn die AfD Anträge zugunsten ihrer Bevölkerung einbringt, springen die bildungssscheuen und woken Ampelpolitiker aus ihren Löchern. Die SPD bezeichnete die Anträge im Debattenverlauf als „Rolle rückwärts ins letzte Jahrtausend“, Markus Herbrand (FDP) unterstellte der AfD „krude Thesen zu Reproduktionsraten“. Kinder würden aber nicht aus finanziellen Aspekten geboren, „sondern weil sich Mann und Frau wünschen, ihre gemeinsame Liebe in einem oder mehreren Kindern weitergeben zu wollen“. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute…

Man muss sich nicht mehr die Frage stellen, wie ernst es Politiker in Ausübung ihres Amtes meinen, die zugunsten der Umwelt liebend gern auf Kinder verzichten und diese sowieso nicht in eine ausgeglichene „Work/Life-Ballance“ passen. Man muss sich auch nicht einmal mehr die Frage stellen, was mit unseren vielen Steuergeldern passiert. Es wird einem ja förmlich aufgedrückt.

Den Anträgen wurde von den übrigen Parteien natürlich nicht zu gestimmt, sie wurden an die entsprechenden Ausschüsse übergeben. In einem Deutschland, in dem Heimatliebe mit Rechtsextremismus, Kultur mit Ideologie verwechselt wird und Stolz und Ehre als Nazi-Attitüde gelten, sollte man sich den letzten Satz des Abgeordneten Reichardt einmal mehr vor Augen halten: „Kinder sind nicht politisch verfügbar, Kinder sind nicht rechts oder links, sie sind eben einfach Kinder und darum muss in diesem hohen Hause eine Koalition aller Parteien entstehen, mit dem Ziel, die Kinderarmut wirksam zu bekämpfen.“

