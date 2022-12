Von ALEX CRYSO | Ob er da überhaupt noch Zeit hatte, um „Allahu Akbar“ zu schreien? An jenem denkwürdigen Tag im März 2019 hatten jedenfalls Kokain und Alkohol mehr Einfluss auf einen 29-jährigen Türken aus Salzburg als der Prophet. Der Migrant hatte in offenbar selbstmörderischer Absicht sein Auto in den Gegenverkehr gesteuert und dabei den Tod von unschuldigen Menschen in Kauf genommen.

Dass es letztendlich „nur“ zu drei Verletzen kam, grenzt schon an ein Wunder. Nun ist der Türke vor dem Landesgericht in Salzburg zu insgesamt 15 Jahren wegen dreifachen Mordversuches verdonnert worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Wahnsinnsfahrt ereignete sich auf der B156 im Flachgau. Anscheinend verfügte der Täter über einen PS-starken Porsche Cayenne mit einem Gewicht von über zwei Tonnen, wobei der Sportwagen mit zwei entgegenkommenden Autos kollidierte, deren Insassen teilweise schwer verletzt wurden. Eines der Fahrzeuge überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Dach liegen. Der zweite Pkw wurde ebenfalls erfasst und landete im Straßengraben.

Der 29-jährige im Salzburger Innviertel wohnhafte Amokfahrer wurde hingegen nur leicht verletzt. Neben dem Drogen- und Alkoholeinfluss (1,32 Promille) soll er unmittelbar vor dem Unfall ohne Freisprechanlage übers Telefon mit dem Vater gestritten haben. Es ging um eine nicht erledigte Arbeit, wobei der Türke noch am Telefon beteuerte, er würde auf die gegenüberliegende Fahrbahn umschwenken und sich selbst umbringen, wenn ihm ein Pkw entgegen kommt.

Vor Gericht wurde zudem eingebracht, dass es sich um eine nicht weiter definierte Verzweiflungstat gehandelt haben muss, die zu dem Wunsch des plötzlichen Freitodes geführt hatte. Auch „große Streitigkeiten“ wurden während der Verhandlung erwähnt. Grotesk, dass der Angeklagte vor Gericht hingegen den Einwand brachte, er würde niemals Selbstmord begehen wollen. Ein Arzt in der Landesnervenanstalt hatte eine Suizidabsicht ebenfalls ausgeschlossen. „Ich sah ein Licht – und dann war da schon die Kollision“, war eine himmelschreiende Erläuterung des Geisterfahrers. Der war noch vor der Anklageerhebung nach Georgien abgehauen, um per Europäischem Haftbefehl nach Österreich ausgeliefert zu werden.

