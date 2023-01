Von ALEX CRYSO | Alarm für Cobra 11? Einsatz in Mainhattan? Nachdem sich unsere Ordnungshüter schon während der Corona-Phase damit hervorgetan haben, unsere Kinder vom Schlittenfahren abzuhalten oder den arglosen Kaffeeklatsch mit Tante und Onkel zu sprengen, ist für das neue Jahr wohl keine Besserung in Sicht.

So machte die deutsche Bundespolizei unlängst damit von sich reden, die Beamtenbeleidigung ACAB („All Cops are Bastards“ = „Alle Bullen sind Bastarde“) in eine geschliffenere Umgangsform zu bringen. So sind auf dem Berliner Alexanderplatz seit neuestem Plakate mit der Aufschrift zu lesen, die eher einer Nivea-Werbung gleichen. Dennoch soll dem Bürger weisgemacht werden, dass das „B“ ab sofort für „Beautiful“, also „schön“, steht. Dazu die übliche Migrantenquote auf einem der Motive mit überproportionalem Frauenanteil und Rex, der Schäferhund, ist auch dabei.

Die Kampagne zur Imagepolitur und Nachwuchsförderung startete am Montag. Allerdings wurde der Slogan „All Cops are Beautiful“ bereits 2021 auf diverse Dienstfahrzeuge gedruckt und nun wieder hervorgekramt. Für jeden normaldenkenden Bürger dürfte dies ohnehin nur eine weitere Unzulänglichkeitserklärung unserer Ordnungshüter sein.

Dort sucht man händeringend nach neuen Bewerbern, muss sich jedoch damit rumschlagen, dass zu viele Anwärter bereits beim Eignungstest durchfallen. Zumindest bei den Kollegen in Österreich ist das so: Dort hapert es an der deutschen Rechtsschreibung und Grammatik genauso wie an der psychischen Belastbarkeit oder der körperlichen Fitness, schaffen nur fünf von 17 Anwärtern die erforderliche Mindestanzahl an Liegestützen.

Immerhin befand die deutsche Bundespolizei, ihr Metier lebe von „menschlicher und beruflicher Vielfalt“ und dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liege. Bewerber aus ganz Deutschland und darüber hinaus sollen auf diese Weise für die Aufgaben gewonnen werden.

