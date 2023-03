Von ALEX CRYSO | Und da soll man wirklich noch einen frohen Ramadan wünschen?!? Der Fall des mittlerweile vom Veterinäramt geschlossenen Hürther Halal-Schlachthofes Mezbaha zeigt auf, welches unfassbar erschütternde Verhältnis unsere kulturellen Bereicherungen zu den Vierbeinern haben: Da wurden Rindern mit der Mistgabel in die Augen gestochen und dutzende illegale Schächtungen vorgenommen.

Gänzlich ohne Betäubung, weil Allah es ja so will. Doch selbst ambitionierten Tierschützern wurde es in Hürth (bei Köln) zu viel des Guten: So beschreiben Augenzeugen das bluttriefende Szenario als das Grausamste, was sie jemals gesehen haben. Nun müssen die Verantwortlichen mit weiteren Konsequenzen rechnen.

„Die Zustände in dem Betrieb gleichen einem Horrorfilm“, so Jan Pfeifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros. Und: „Die Zustände sind kaum in Worte zu fassen. Es ist sicherlich mit das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe!“ Tiere werden wie Dreck behandelt, gequält, grundlos geschlagen und systematisch misshandelt.

Allein mit „Höllenqualen“ beschrieb Pfeifer das Martyrium der geschundenen Lebewesen: So wurden Rinder über 30 Minuten lang in der Tötungsbox fixiert, die Schlachtungen mit dem Bolzenschussgerät höchst dilettantisch ausgeführt. Es wurde von verzweifelten Todeskämpfen berichtet, die zeitlich über den grausamen, weil betäubungslosen Kehlenschnitt hinausgehen.

Andere Tiere müssen bei den Hinrichtungen zusehen und Todesängste aushalten oder wurden an den Schwänzen in den Schlachtraum gezerrt. Vor allem das betäubungslose, grundsätzlich verbotene Schächten wurde immer wieder angeklagt. Ein Mezbaha-Mitarbeiter pinkelte zudem auf eine Wartestelle für Tiere, allein in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr 2022/23 wurden 13 betäubungslose illegale Schächtungen vorgenommen.

Es kam zu Anlieferungen von Schafen und Rindern ohne den erforderlichen Lebendbeschau. Das heißt, der vorherige Check vom Tierarzt blieb einfach mal aus, so genannte „Schwarzschlachtungen“ erfolgten. Die Gesamtzahl der illegalen Schlachtungen im Mezhaba-Betrieb belief sich auf 15 Prozent.

Dabei ist der Weg zum Betrieb nicht mal ausgeschildert, das Firmengebäude nur über eine unbefestigte Straße zu erreichen. Mittlerweile wurden mehrere Strafanzeigen gestellt, die Ermittlungen sind am Laufen. Durch heimlich gefertigte Film- und Foto-Aufnahmen wurden die Behörden auf die unfassbaren Missstände aufmerksam gemacht.

Inzwischen konnten etwa 15 solcher Schlachthöfe geschlossen werden, die durch Misshandlungen und brutale Metzeleien aufgefallen waren. Unter anderem im nicht weit von Hürth entfernten Brühl, in Ludwigsburg bei Stuttgart oder Selm (Kreis Unna), wo jeweils hunderte von Rinder betäubungslos geschächtet wurden. Dabei bestätigte Pfeifer, dass Kontrollen generell nichts mehr bewirken und man solche Betriebe endgültig schließen müsse.

