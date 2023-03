Von ALEX CRYSO | Obwohl sie den Begriff der „Klima-RAF“ mit Händen und Füßen von sich weisen, macht die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen der selbigen alle Ehre: In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar haben die selbsternannten Aktivisten in Leipzig die Luft aus mindestens 54 Autoreifen rausgelassen und in ihrem Autohass sogar tödliche Unfälle in Kauf genommen. Man habe bei den Sabotage-Aktionen die Ventile der Reifen manipuliert, hieß es in einer Umschreibung. Sowohl der Staatsschutz als auch die Kripo ermitteln.

Die gezielten Angriffe auf die PKWs und den Autoverkehr fanden im Südosten sowie im Zentrum-Nordwest von Leipzig statt. Die Höhe des Schadens konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Allerdings erhielten sowohl die Anwohner als auch die Fahrzeughalter entsprechende Bekennerschreiben der „Letzten Generation“, die ihre wirren Klimaziele eindeutig über die innere Sicherheit stellt.

Dabei bemerkten längst nicht alle Betroffenen den Schaden an ihrem Fahrzeug. So ist beispielsweise von einem Familienvater die Rede, der auf der A9 in Richtung Berlin nur knapp einem tödlichen Unfall entging. Der defekte Reifen wurde erst bei erhöhter Geschwindigkeit bemerkt, wobei es dem Betroffenen nur mühsam gelang, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen. Bei einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern brach das Fahrzeug auf der linken Spur aus, wohingegen der linke Hinterreifen zu qualmen begann.

Parallel dazu kam es in Leipzig zu erneuten Straßenblockaden, wobei sich die Mitglieder der „Letzten Generation“ dieses Mal aneinander festklebten. Bereits im Januar erfolgte im Leipziger Süden eine ähnliche Sabotage-Aktion, bei der „nur“ 15 Reifenventile entsprechend manipuliert wurden. Im Zeichen des angeblichen Umweltaktivismus wurde zudem im Juni letzten Jahres im Leipziger Waldstraßenviertel die Luft aus 20 weiteren Pkws gelassen.

