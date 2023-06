Jana Pareigis ist Sprecherin in der Hauptnachrichtensendung des ZDF, also bei „Heute“ um 19 Uhr. Als Nachrichtensprecherin im Hauptberuf sollte sie die Sprache, die sie spricht, perfekt beherrschen. So wie Lehrern kommt ihr und ihren Berufskollegen eine besondere Verantwortung zu, ob unsere Sprache gepflegt und grammatisch richtig vermittelt wird oder ob sie verlottert. Millionen hören ihr zu, da sollte die Sprache schon regelgerecht artikuliert sein.

Das ist sie nicht immer. PI-NEWS hat bereits im August des letzten Jahres auf eine falsche Pluralbildung von Pareigis hingewiesen, wie auch auf eine nicht erfolgte Akkusativendung im selben Satz. Am Donnerstag Abend zeigte die Nachrichtensprecherin, dass sie auch bei „transitiven Verben“ alles andere als sattelfest ist.

Zu den transitiven Verben gehören „setzen, stellen, legen, hängen“. Bei ihnen wird ein Objekt verlangt, auf das sie sich beziehen, hier Kind, Buch, Milch und NATO:

Ich setze das Kind auf den Stuhl.

Wir legen das Buch auf das Regal.

Wir stellen die Milch in den Keller.

Der Krieg stellt die NATO vor neue Herausforderungen.

In allen Fällen verlangen diese Sätze ein Akkusativobjekt und eine Ortsbeschreibung im Akkusativ (Regel: wohin = Akkusativ) – auf den Stuhl, auf das Regal, in den Keller, vor neue Herausforderungen.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kommen die Verben sitzen, stehen, liegen oder hängen zum Einsatz. Diese beziehen sich nicht mehr auf etwas anderes, sondern auf das, was da vorher bewegt wurde, auf sich selbst:

Das Kind sitzt auf dem Stuhl.

Das Buch liegt auf dem Regal.

Die Milch steht im Keller.

Die NATO steht vor neuen Herausforderungen.

Nunmehr kann man den Ort, wo sich alles befindet, mit „wo“ erfragen. Im Gegensatz zu vorher (wohin = Akkusativ) steht jetzt am Ende der Dativ.

Manche Leser werden das bereits wissen, sehr viele werden es intuitiv richtig machen, Jana Pareigis bringt es aber durcheinander. In der Heute-Sendung vom Donnerstag formulierte sie es so (min 5:27):

„Der Krieg in der Ukraine stellt die NATO vor neuen Herausforderungen.“

Damit hat sie eine Mischung aus beiden Fällen gebildet, die einer geübten Sprecherin nicht unterlaufen würde, weil gut gelernte Grammatik automatisch funktioniert. Auch den nachfolgenden Satz macht sie falsch, er sollte eigentlich so lauten:

„Generalinspekteur Stoltenberg drängt jetzt auf höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten.“

Es geht um das Wort „Verteidigungsausgaben“. Ein so genanntes Fugen-s zwischen Verteidigung und Ausgaben verbindet die beiden Nomen zu einem zusammengesetzten Nomen, das im politischen Betrieb häufig benutzt wird und von einem Nachrichtensprecher eigentlich beherrscht werden sollte. Pareigis macht daraus in ihrer Moderation „Verteidigungenausgaben“. Auch wenn sie das Wort recht flott über die Lippen bringt und es vielleicht vorher eingeübt hat, es existiert so nicht.

Konsequenz für die Frau Nachrichtensprecherin sollte langsam einmal die Nachhilfe bei einem Muttersprachler sein oder vielleicht, dass sie sich auf das konzentriert, was sie wirklich beherrscht: Ein nettes Lächeln am Ende jeder Nachrichtensendung. Das könnte sie fehlerfrei zum Beispiel in der Werbebranche zur Schau stellen. Dort werden Leute wie sie in den letzten Jahren verstärkt gesucht.

