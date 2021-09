Von NADINE HOFFMANN | Meine erste Stimmangabe fand zur Bundestagswahl 1998 statt. Damals lag der Wechsel von Kohl zu Schröder in der Luft. „Die Ossis“ wollten nicht länger auf Blühende Landschaften warten und Kohl wirkte und war verbraucht.

Was die Wahl zum 14. Deutschen Bundestag so besonders für mich machte, war, dass ich über die Besetzung des Parlamentes mitentscheiden dürfte, dass ich mit meinem Kreuz eine Person beziehungsweise eine Partei legitimierte, wiederum über meine Geschicke entscheiden zu dürfen. Was für manche naiv klingt, ist und war für mich Bürgerpflicht.

An damalige Wahlkämpfe kann ich mich kaum erinnern, vielleicht an das ein oder andere Kandidatenduell, aber ich habe mir vorher überlegt, was meine Stimme nachher bedeutet. Aus diesem Pflichtgefühl heraus habe ich nie nicht gewählt oder meine Stimme ungültig gemacht. Anders als manche Kreise weiß ich, dass das Wahlrecht kein Mindestquorum kennt und ungültige Stimmen lediglich für den Papierkorb und die Statistik von Bedeutung sind, nicht für die Politik oder die Regierenden.

Ganz anders gestaltet sich die Wahl heute, zumindest für die, die damals so jung waren wie ich. Man kann sogar den Eindruck gewinnen, es ginge nur um den Wahlkampf, um das Zurschaustellen selbst, und die Seriosität des Wählens ist abhandengekommen. Plötzlich gibt es Wahlsendungen bei den Privaten, wo um das jugendliche Publikum gefeilscht wird und eine Trampolinprinzessin dummes Zeug quatschen darf. Was wird den Leuten damit suggeriert? Dass Wählen eine Show ist, an deren Ende ein Entertainer gewählt wird. Diese Entwicklung, die sicherlich in die Politik eingepreist ist, nimmt Fahrt auf.

Nicht die Legitimierung zählt, also nicht die Konsequenz der eigenen Wahlhandlung, sondern der Akt an sich und die Vermarktung im Vorfeld. Der Gang zur Urne, sofern er stattfindet und nicht durch Briefwahl ersetzt wird, ist zum Happening geworden. Fehlen nur noch Trommeln und vegane Würstchen im Wahllokal. Und diese Entertainmentlastigkeit ist Fluch und Segen zugleich. Denn natürlich wird Aufmerksamkeit auf den 26. September gelenkt, aber um den Preis, die Ernsthaftigkeit der eigenen Wahlentscheidung auszublenden. Vielleicht sogar absichtlich? Dabei ist die Gleichung doch so einfach: Je mehr Menschen wissen, was sie mit ihrer Stimme entscheiden, desto eher wird ihre Stimme entscheiden.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)