„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 09/09. […] Unser Tierarzt – ihr wisst ja, der Wieler vom RKI – hat jetzt in der letzten Pressekonferenz bekannt gegeben, wieviel Leben gerettet wurde durch die Impfung zwischen Januar und Juli diesen Jahres. Jetzt könnte man sich ja fragen, wie man so eine Zahl ermittelt, woher wollen die denn wissen, wieviele ohne die Impfung gestorben wären. Aber man weiß ja nicht, was das RKI alles kann. Die haben ja so einiges auf dem Kasten, besonders was Statistiken und Zahlen angeht. Jetzt seid ihr ja bestimmt neugierig, was der Wieler in der Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wieviele Sterbefälle durch die Impfung verhindert wurde. Ich traue mich ja kaum, euch die Zahl zu nennen, weil irgendwie kann man es ja kaum glauben. Wieler hat doch tatsächlich gesagt: ‚Es wurden auch rund 38 Todesfälle bereits verhindert.' …" (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz".