Von KEWIL | Die Große Kreisstadt Ostfildern im Landkreis Esslingen gleich hinter Stuttgart hat am 26. Januar 2022 eine „Allgemeinverfügung“ erlassen, nach der auf friedliche Spaziergänger jetzt auch scharf geschossen werden darf, wenn sie trotz Verbots an Demos gegen die irrsinnigen Corona-Maßnahmen teilnehmen:

Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch angedroht. Dies ist nach Abwägung der gegenüberstehenden Interessen verhältnismäßig. Es ist erforderlich, da mildere Mittel, die die potenziellen Versammlungsteilnehmer von der Durchführung der verbotenen Versammlungen abhalten würden, nicht ersichtlich sind.

Diese Todesstrafe wurde verhängt und unterschrieben von SPD-Oberbürgermeister Christof Bolay (54) am 26. Januar 2022 und trat am 28. Januar in Kraft. Ob und wie der Gemeinderat beteiligt war, ist unklar. Dabei gab es in diesem unbedeutenden Nest mit rund 30.000 Einwohnern gar keine großen Corona-Spaziergänge. Die höchste Teilnehmerzahl scheint unter 150 Spaziergängern gelegen zu haben.

SPD-OB Christof Bolay war laut Wiki übrigens nicht bei der Bundeswehr, hat also keine Waffenausbildung. Allerdings geht aus Wiki ebenfalls hervor, dass der militante Bürgermeister aus Ostfildern auch sonst anscheinend keinen beruflichen Abschluss hat. Zur Drohung mit Waffengewalt reichte es trotzdem.

Irgendwie passt das alles aber ins Stuttgarter Bild, wo der ehemalige Maoist Kretschmann als grüner Landesvater immer für härteste Corona-Maßnahmen eintritt und nur von Gerichten und anderen Bundesländer ausgebremst wird. Dasselbe gilt für seinen CDU- Innenminister Thomas Strobl, den Schwiegersohn des Ex-Bundestagspräsidenten Schäuble. Ein faschistoider Tick durchzieht die Gegend.

Im Netz bei Twitter & Co hat diese Allgemeinverfügung aus Ostfildern jedoch zu Recht einigen Staub aufgewirbelt. Es ist doch erschreckend, wie schnell die demokratische Maske bei einigen Zeitgenossen fällt. Hier ein Bericht mit Links!