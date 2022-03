Von KEWIL | Am Mittwoch starb die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright (84). Sie war eine der vehementesten Antreiberinnen für die NATO-Osterweiterung und ist damit am derzeitigen Ukraine-Krieg ursächlich mitbeteiligt. So sind die Nachrufe im Westen jetzt durch die Bank überschwenglich positiv, in Russland aber sehr kritisch.

Ihr Leben war alles andere als ruhig. Albright wurde als jüdisches Kind in Prag geboren, die Familie floh aber rechtzeitig vor der Nazi-Okkupation nach London, konvertierte dort zur katholischen Kirche und kehrte 1945 in die Tschechei zurück. Albright erfuhr erst später, dass sie Jüdin war.

Nachdem sich 1948 die Kommunisten in der Tschechei an die Macht putschten, floh die Familie wieder und erhielt Asyl in den USA. Madeleine Albright studierte dort und wurde schließlich Professorin an der Columbia Universität. Sie war in mehreren politischen Ämtern tätig und wurde 1997 unter Präsident Bill Clinton die erste US-Außenministerin.

Was nicht in den Nachrufen steht: sie traf damals auch auf ihren deutschen Kollegen Joschka Fischer und fand heraus, dass der als Qualifikation nur den Taxi-Führerschein hatte. Albright blieb die Spucke weg. Sie konnte nicht glauben, dass man als Taxifahrer in Berlin grüner Außenminister werden konnte. Was würde sie heute denken, wo deutsche Politiker oft gar nichts mehr gelernt haben?

Madeleine Albright selber war eine ziemlich kalte Kriegerin. Sie puschte die Nato so weit es ging nach Osten, stand voll hinter dem völkerrechtswidrigen Kosovo-Krieg gegen Serbien, sprach von „widerwärtigen Serben“, und verkündete öffentlich, dass eine halbe Million tote Kinder im Irak-Krieg den Kampf gegen Saddam wert waren. Siehe den russischen Nachruf und den Hinweis mit den 500.000 toten Kindern hier!