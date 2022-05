„[…] Ich weiß ja nicht, ob ich das richtig verstanden habe: Also Deutschland verzichtet demnächst auf die Lieferungen vom russischen Gas. Aber bezahlen müssen wir es trotzdem, weil es halt die Verträge hat. So kriegt also der Russe Geld, ohne dass er Gas liefern kann. Das Gas, was er uns dann nicht geliefert hat, liefert er jetzt nach Indien. Und die freuen sich ja jetzt schon auf das viele Gas. Aber weil die Inder so wenig Geld haben und das Gas nicht bezahlen können, kriegen die von uns jetzt zehn Milliarden Euro. So haben wir im Prinzip das Gas sogar doppelt bezahlt, aber keins dafür bekommen. Aber es kommt sogar noch besser: Da wir ja das russische Gas nicht wollen, obwohl wirs bezahlt haben, kaufen wir jetzt das bis zu 30 Prozent teurere amerikanische Fracking-Gas […]“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like