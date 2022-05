Von KEWIL | Der notorisch unverschämte ukrainische Botschafter Andrii Melnyk durfte in der Rotzheimer-BILD mal wieder seinen täglichen Propaganda-Müll abliefern und klärte die deutschen Michel auf: „Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen… Ein Sieg Russlands in der Ukraine wäre das Schlimmste, was Deutschland passieren könnte…“ und so weiter.

Dies waren für das gleich tickende Schwesterblatt Die WELT so wichtige Neuigkeiten, dass sie die Melnyk-Ausscheidungen gleich weiterberichten musste, um ihre Leser im Endkampf gegen Russland bei der Stange zu halten.

Aber dann die Überraschung: Von bisher (17 Uhr) über 1000 Leserkommentaren sind fast alle gegen Melnyk, gegen seine nervigen Forderungen nach mehr Waffen und das würdelose Einknicken unserer Politik vor diesem unverschämten Botschafter, von dem die allermeisten WELT-Leser nichts mehr hören und sehen wollen:

Ulrich H.

vor 4 Stunden

dieser Mann ist ein „Kriegshetzer“. Der Tag ist nicht mehr fern, dass er den Einsatz deutscher Soldaten fordert. Sofort ausweisen!

Nico Machiavell

vor 5 Stunden

Was dieser Ukrainer hier im Land glaubt, sich täglich wieder erlauben zu können, ist doch hoffentlich kein Hinweis darauf, dass solch ein unverschämter fieser Charakter dort in seiner Heimat das Normale mit diesem Jargon ist, oder? Den Herrn Abgesandten mag man vom zuständigen AA nicht konsequent begegnen wegen erwartbarer Unfähigkeit der Fr. B. für derartige Frechheiten. Also er verweilt hier, weil alle weiteren Möglichkeiten zur Beendigung dieser Chuzpe illegal sind. Von der Substanz her ist dieser sowieso mehr als überflüssig.

bernd K.

vor 5 Stunden

Wer ist der Kerl, dass wir ihn so mit uns reden lassen? Meine Sympathie mit den Ukrainern hat dieser Mensch und sein PR Profi auf dem Gewissen. Hallo Herr Hofreiter und Kollegen, bombardieren Sie endlich Moskau dann hat Ihr Leben endlich einen Sinn. Zugegebenermaßen nur einen kurzen. Ich habe euch Politdarsteller alle so satt.

Und so weiter. Wie gesagt, die überwältigende Mehrheit der WELT-Leser will mit Melnyk nichts mehr zu tun haben. Und das ist doch erfreulich und berichtenswert. Auch anderweitig werden Kriegstreiber vermehrt angegangen. So sollen Stinkbomben einen Auftritt der grünen Kriegsministerin Baerbock verhindert haben.

Das zeigt immerhin, dass noch nicht alle Deutschen gleichgeschaltet sind. Trotzdem sind erschreckend viele und vor allem junge Deutsche politisch völlig naiv und ahnungslos. Wie und wann ist es dazu gekommen? Keine Ahnung.

