Von ALSTER | Die gretafreie Zeit ist vorbei. Die gegen das Klima streikende 17-jährige Schwedin wird zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl am kommenden Freitag, 21. Februar, in Hamburg zu einer Abschlussveranstaltung der Grünen mit dem Motto „Hamburg wählt Klima“ ins Rennen geschickt. Bekanntlich wollen die Grünen Hamburg nicht nur zur Modellstadt des Klimaschutzes machen, sondern zum Labor zur Welt. Die Grünen hätten „nicht nur Visionen, wir machen es auch konkret“, so die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank.

Greta klimatisierte mit kriminellen Rappern

Am vergangenen Freitag organisierten Gretas Erfinder im Zentrum von Stockholm eine Fridays for Future-Demonstration. Um Menschenmassen anzulocken, luden sie zwei Gangster-Rapper ein, von denen einer bereits eine Gefängnisstrafe verbüßt hat. Die Gangsta-Rapper 1.Cuz und Greekazo aus dem Einwanderungsghetto Hässelby traten auf der Kundgebung mit Greta auf. 1.Cuz und Greekazo sind in bestimmten Kreisen berühmt und haben Millionen Klicks auf YouTube und Spotify.

Die Texte und Musikvideos beider „Künstler“ widmen sich ausschließlich Bandenverbrechen, dem Drogenhandel und Polizeihass. Von der Klima-Demo aus überbrachten sie den Jugendlichen buchstäblich folgende Botschaft: „Mit Schießen, Schlagen und mit Drogenhandel verdienen wir mehr als mit ordentlicher Arbeit. Habt Sex mit allen Mädchen!“ Anfang Februar wurde 1.Cuz, der maskiert auftritt, von „Week’s Crime“ im SVT interviewt. Er erzählte, dass er vor kurzer Zeit eine zweijährige Haftstrafe wegen eines schweren Verbrechens verbüßt hatte.

Greta Thunberg und Katharina Fegebank haben beide eine Affinität zur linken Terrorgruppe Antifa. Während Fegebank als 2. Bürgermeisterin an der Seite von Linksextremisten inklusive der Antifa durch Hamburg gegen eine „Merkel muss weg“-Demonstration marschierte, begeistert Greta die Antifa, indem sie Antifascist Allstars Shirts trägt und die linksextreme Klimaorganisation Extinction Rebellion sponsert.

Statt „Feine Sahne Fischfilet“ unterstützt diesmal „Fettes Brot“ Gretas Wahlkampfhilfe – speziell für Kinder ab 16 Jahre, denn das Wahlalter wurde in Hamburg auf 16 Jahre herabgesetzt. Das müssen dann auch die Omas gegen Rechts verdauen – wohl bekomms!

Vielleicht treten die Omas mit einer Greta-Perücke auf. Die sind jetzt zur Karnevalszeit sehr begehrt. Auch auf der Website von Karneval Universe wird ein Greta-Look beworben. „Du bist schon ganz heiß drauf, auf der Faschingsparty als Greta Thunberg zu erscheinen und zu deinem ‚How Dare You‘-Remix abzutanzen?“, heißt es dort. „Alles, was du brauchst, ist unsere nicht ganz klimaneutrale Greta-Perücke mit Flechtzöpfen. Worauf wartest du? Radel zur nächsten Kostümparty und streike mit einem veganen Cocktail für das perfekte Partyklima!“.