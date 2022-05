Von KEWIL | Die Ukraine hat am Samstag völlig überraschend den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen. Die Band Kalush Orchestra bekam für den Song „Stefania“ die meisten Stimmen, auch aus Deutschland. Eigentlich waren fast alle „Lieder“ nur undefinierbares Geschrei, allein Moldawien fabrizierte etwas, das nach Musik klang.

Der „deutsche“ Kandidat Malik Harris war mit seinem Titel „Rockstars“ europäische Schlußleuchte. Er war gebrieft und hatte selbst dazu aufgerufen, die Ukraine zu wählen und gesagt, er hoffe, dass das Land den Wettbewerb gewinne. Oder er hat auf den ukrainischen Außenminister gehört, der uns Deutschen riet:

„Manchmal ist es günstiger, einem anderen zu helfen und eine kurze Zeit der Entbehrung auszuhalten, anstatt zuhause zu sitzen, Fernsehen zu gucken und nichts zu machen, einfach zuzulassen, dass das Problem letztendlich an die eigene Tür klopft. Gebt uns alles, was wir brauchen, und wir werden Russland einhegen und in der Ukraine besiegen, damit sie niemals bei euch an die Tür klopfen.“

Damit der Sieg der Ukraine auch sicher war, konnte jeder mit seinen vielen Smartphones in Turin abstimmen, so oft er wollte. Vermutlich hatten die Manager aber zur Vorsicht gleich die Computer blaugelb programmiert.

Selenskyj war dann sehr dankbar, dass seine Sieger-Band auch zur Rettung Mariupols aufrief und verkündete in Telegram: „Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision!“ Schon jetzt ein exzellenter Einfall – die europäischen Songs wirken noch zauberhafter beim Lärm von explodierenden Bomben und Raketen.

Russland war gleich am 25. Februar, einen Tag nach dem Überfall auf die Ukraine, von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) vom ESC ausgeschlossen worden. Und Deutschland ist jetzt wieder einmal europäisches Schlußlicht. Da helfen alle unsere Milliarden für Europa von Lissabon bis Kiew vermutlich auch im nächsten Jahr gar nichts.

