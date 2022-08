Von KEWIL | Nicht dass wir Mitleid mit dem angeblichen Al-Kaida-Führer Aiman al-Sawahiri hätten. Die Amerikaner schnitten ihn am Sonntagmorgen mitten in Kabul mit Hellfire-Raketen in Stücke, die von einer Drohne abgefeuert wurden. „Gerechtigkeit wurde geliefert“, sagte US-Präsident Biden und hoffte auf mehr Wählerstimmen für die Demokraten im November. So kann man es sehen, aber auch anders.

Die Amerikaner sind erst vor einem Jahr mit ihren Truppen schmählich aus Afghanistan abgezogen, nachdem sie jahrzehntelang dort nichts erreicht haben. Jetzt versucht man es aus der Luft, wobei eigene Soldaten nicht gefährdet sind. Die Entwicklung zum Luftkrieg hat schon im Zweiten Weltkrieg – Dresden und so weiter – angefangen, heutige Drohnen werden immer weiter entwickelt. Das Militär schießt sie aus großen Entfernungen ab, eigene Verluste außer Millionenkosten hat man nicht mehr. Es gibt aber einige Risiken und Nebenwirkungen.

Mal abgesehen davon, ob man mit Sawahiri tatsächlich einen wichtigen Al-Kaida-Mann getroffen hat, der islamische Terror hört deshalb nicht auf. Durch solche Angriffe wird eher die ohnmächtige Wut gesteigert. Viele Afghanen und Moslems halten die Nachricht von Sawahiris Tod sowieso für Fake News. Amerikas Ansehen steigt vielleicht bei der Völkerrechtlerin Baerbock, in einem Großteil der Welt aber nicht. Sympathien gewinnt man so keine.

Denn wer möchte jederzeit aus der Luft überfallen werden? Wie steht es vor allem mit der Souveränität jedes einzelnen Staates? Gibt es die nicht mehr? Ist man einer Großmacht hoffnungslos und für immer ausgeliefert? Und was ist mit unschuldigen Opfern, die zufällig bei einem Drohnen-Angriff zur falschen Zeit am falschen Ort sind? Einfach Pech gehabt?

Dieser US-Drohnenangriff ist beileibe nicht der erste. Trump war auch ein Drohnen-Fan. Und es hat in der Tat schon viele unschuldige zivile Opfer gegeben, die von den Amerikanern immer unter den Teppich gekehrt wurden, so gut es ging. Die deutsche Legal Tribune nennt den aktuellen Drohnenangriff jedenfalls ohne Fragezeichen „staatlichen Mord“!

Und welcher Staat hat das Recht auf Drohnenangriffe? Jeder? Darf auch die Türkei Drohnen nach Syrien schicken, um Assad umzunieten? Oder dürfen nur wieder ganz privilegierte Staatsgebilde zur Verteidigung der „wertebasierten Ordnung“ im Ausland zehntausende von Kilometern von daheim entfernt nach Lust und Laune von oben für Ordnung sorgen?

Und schließlich noch die nicht ganz unrealistische Frage: Ab wann darf man eine Drohne schicken? Nur bei Terror von Al-Kaida oder zum Beispiel schon nach Greifswald, wenn eine rationale deutsche Regierung endlich das Gas von Nord Stream 2 anschalten will? Was denkt die Völkerrechtlerin Baerbock darüber? (Sogar die Tagesschau beschäftigt sich mit dem Thema!)

